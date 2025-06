Bambino investito da un’auto: trasportato con l’elisoccorso al Meyer

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 15 giugno 2025 – Paura nel pomeriggio di domenica 15 giugno a Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana. Un bambino di 12 anni è stato investito da un’auto guidata da un uomo del luogo. Il piccolo era in strada con altre persone a Fabbriche di Vallico, frazione di Fabbriche di Vergemoli, quando c’è stato l’investimento. Momenti di grande paura per i parenti del bambino. Immediata la chiamata al 118, con l’arrivo dell’ambulanza e del medico.

E’ stato deciso, viste le condizioni, per il trasferimento all’ospedale Meyer di Firenze con l’elisoccorso. La vittima dell’investimento era cosciente, ma presentava diverse ferite e sospette fratture. Il Pegaso è atterrato vicino al luogo dell’investimento e ha trasferito il piccolo al Meyer. Adesso viene sottoposto alle cure dei medici.

Si cerca di capire intanto la dinamica dell’incidente e cosa abbia causato l’investimento, se ci sia stata una distrazione da parte del guidatore. Quest’ultimo si è fermato subito. Anche il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, ha seguito con apprensione quanto accaduto.