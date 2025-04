Esce di strada con la macchina e investe un pedone. Gravissimo un 58enne

Fucecchio (Firenze), 12 aprile 2025 – Un uomo di 58 anni si trova ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato investito da un’auto. E’ successo intorno alle 5 di oggi pomeriggio, 12 aprile, in via Pisana a Fucecchio. In base ad una prima ricostruzione, l’uomo stava tagliando l’erba a bordo strada quando è stato centrato in pieno da una macchina.

Al volante c’era una donna di 53 anni, che per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada. Destino ha voluto che la corsa dell’auto finisse proprio addosso al pedone, ferito in modo grave.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 ed è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso. Dei rilievi si occupa invece la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Il 58enne è stato trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa, mentre la donna, anche lei ferita, è stata portata al San Giuseppe di Empoli in codice giallo.