Badia Pozzeveri a ottobre parte il senso unico

Fumata bianca. I cittadini hanno detto sì. A ottobre partirà la sperimentazione sulla modifica della viabilità a Badia Pozzeveri, con l’introduzione del senso unico in via dei Centoni e via della Fossetta, inclusi i due ponti che attraversano l’autostrada. Ieri il sindaco Sara D’Ambrosio, gli assessori Francesco Mastromei, Daniel Toci, Alessio Minicozzi, Adamo La Vigna e Valentina Bernardini e i consiglieri comunali hanno incontrato i residenti. Il senso unico sarà così strutturato: la parte iniziale di via della Fossetta, lato via Bientina (all’altezza del Centro di raccolta Ascit) resterà a doppio senso di marcia, per poi diventare a senso unico (direzione via Catalani) in via dei Centoni fino a via Catalani, che resta a doppio senso. Diventa invece a senso unico anche via IV Novembre da via Catalani direzione via della Fossetta e quindi tutta via della Fossetta fino all’intersezione con via dei Centoni. A senso unico anche i ponti autostradali. "Siamo andati a parlare direttamente con i cittadini - spiega il sindaco - per rendere più partecipata e condivisa possibile l’introduzione di questa sperimentazione, che cambierà la vivibilità della frazione di Badia Pozzeveri. Un’iniziativa che abbiamo voluto intraprendere anche in seguito alla raccolta firme che alcuni cittadini hanno avviato nelle scorse settimane, per spiegare la novità. Si tratta di un cambiamento per migliorare la sicurezza e la qualità della vita della frazione stessa, che vive una pressione del traffico anche proveniente da altre zone. Con i sensi unici, infatti, potremo realizzare percorsi ciclopedonali sicuri". Ma.Ste.