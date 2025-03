"Asilo a Nebbiana". I Custodi sono contrari

La scorsa settimana a Barga si è svolto un incontro sul costruendo asilo nido in Piangrande. I Custodi degli alberi e del suolo di Barga che avevano richiesto l’incontro non si sono detti soddisfatti delle risposte ricevute e ribadiscono quindi il loro "No alla cementificazione di Nebbiana". Tra le cose stigmatizzate dai Custodi il fatto che la riunione sia stata concessa solo quando le ruspe erano già sui prati.

"Per quanto l’Amministrazione abbia dichiarato, a voce, che non c’erano alternative alla localizzazione del nuovo asilo nido in Nebbiana, in realtà non è stata fatta nessuna valutazione tecnica sulla rigenerazione di edifici scolastici esistenti nel territorio comunale, né sull’ampliamento del nido di San Pietro in Campo – scrivono i Custodi - Manca anche una valutazione costi benefici".

Ad essere criticato anche il fatto che si costruisca l’asilo vicino ad un ripetitore e quindi in un luogo con maggiore inquinamento elettromagnetico, anche se l’amministrazione ha chiaramente detto che si impegnerà a spostare il ripetitore. Soluzione a cui i Custodi non credono e si chiedono chi iscriverà così i bambini a quel nido. Criticata anche la scelta di "sfilacciare il tessuto urbano del centro".

I Custodi degli Alberi e del Suolo chiedono poi all’Amministrazione che venga quantomeno decementificata un’area equivalente, iniziando prima di tutto a rinaturalizzare piazza Pascoli con prato e numerosi alberi, in linea con la storia di quell’area.