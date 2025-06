"Arte nella Valle del bello". Musei e chiese aperte con il progetto GiovaniSì

"L’unione fa davvero la forza e, soprattutto, produce buone pratiche che coinvolgono territori e loro eccellenze, non sempre adeguatamente diffuse e valorizzate tra gli abitanti, i visitatori e i turisti". Così, Matteo Marcalli, presidente dell’Associazione AMA Cultura nata a Castiglione di Garfagnana, annuncia con grande emozione e soddisfazione la realizzazione del progetto "A.R.T.E. nella Valle del Bello", reso pubblico in queste ore. "Quando ci siamo costituiti come Associazione – ricorda il giovane e dinamico Matteo Marcalli –, tre erano i nostri obiettivi faro: la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, quella del territorio ingenerale e la promozione dei giovani. Oggi siamo riusciti a unirli tutti in un unico piccolo sogno realizzato, che coinvolge la Valle del Serchio. Saranno, infatti, 4 i musei, 3 le chiese, oltre a un punto informazioni, gestiti quasi esclusivamente da giovani sotto i 30 anni, attivi nel monitoraggio della presenza turistica e nel dare il giusto valore a quelle bellezze troppo spesso nascoste e chiuse al pubblico. Tutto questo è stato reso possibile grazie a una collaborazione importante con amministrazioni, associazioni e parrocchie, che hanno condiviso visione unita e partecipata".

Le associazione coinvolte, oltre alla Pro Loco Castiglione e l’ Associazione Musica Arte Cultura APS, con il Museo Arte Sacra S. Cecchi, che sarà aperto dal 26 giugno al 7 settembre, sono Polis Sillico, con il Museo di Palazzo Carli, aperto i venerdì, sabato e domenica di luglio e agosto, e ancora il Museo della Garfagnana Archeologica di Pieve Fosciana, che sarà aperto dal 30 giugno al 30 agosto e il Museo di ArteSacra Ma.Be di Benabbio, a disposizione dei visitatori ogni sabato di luglio e agosto. "Un ringraziamento sentito va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che, come sempre, non smette di credere nella forza delle idee e nella nostra terra – interviene ancora Matteo Marcalli –. Ai nostri sponsor, l’Osteria Senso Unico, Rossi Costruzioni Srl, Pighini, l’Unione Comuni della Garfagnana, il comune di Castiglione, il comune di Bagni di Lucca e di Pieve Fosciana, tra gli altri".Questa iniziativa è stata realizzata grazie al bando "Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2025", a valere sul progetto "GiovaniSì crescere nel presente", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Contributo della Fondazione CariLu e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Fiorella Corti