Animali, fiori e bellezze naturali. L’importanza delle aree protette

La Garfagnana, il territorio dove viviamo, si trova tra due catene montuose, l’Appennino Tosco-Emiliano e le Alpi Apuane; la prima, è caratterizzata da cime arrotondate, fatta di arenaria e ricoperta di vegetazione, la seconda presenta una morfologia aspra e crinali inclinati, ed è conosciuta per la bellezza dei propri marmi, per gli abissi e per le cavità del sottosuolo carsico. La posizione geografica di queste catene montuose e le caratteristiche climatiche e geologiche determinano la presenza di ambienti vari, che favoriscono l’esistenza di varietà floristiche e faunistiche del territorio.

Qui si trovano due aree protette: il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella, quest’ultima compresa nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Tali due aree protette, che occupano parte della Garfagnana, sono istituite per proteggere e mantenere inalterate nel tempo le bellezze naturali, ma anche per costituire uno strumento per la valorizzazione delle realtà locali; preservando inestimabili risorse naturali ed un immenso patrimonio di valori storici e culturali, promuovendo la conservazione e uno sviluppo sostenibile.

Sono istituite inoltre per salvaguardare un patrimonio inestimabile di biodiversità, vista l’enorme ricchezza e diversità della flora e della fauna; esistono qui specie rare, come il tritone alpestre apuano, un piccolo e raro anfibio, come pure il gracchio corallino sulle Alpi Apuane e l’aquila reale nella Pania di Corfino, situata vicino la Riserva dell’Orecchiella.

Nelle due aree protette sono presenti degli Orti Botanici, cioè il “Pellegrini - Ansaldi” in località Pian della Fioba ed il Giardino Botanico “Maria Ansaldi” in località Isera, sotto la Pania di Corfino; particolarmente ricchi di piante e fiori caratteristici della zona, infatti sono presenti specie come ciclamini, orchidee, sassifraghe, nonchè specie endemiche e molto rare come la centaurea.

Tra i numerosi animali, nella Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella si possono osservare lupi, cervi, mufloni, aquile, salamandre e altre specie autoctone.

Nel Parco Regionale delle Alpi Apuane, caratterizzato da strette valli, antri, abissi e cavità del sottosuolo carsico si possono visitare due meraviglie tra le più belle d’Europa: l’Antro del Corchia e La Grotta del Vento. Le zone delle cavità aperte al pubblico sono solo una piccolissima parte ma rendono benissimo l’idea delle meraviglie sotterranee che stupiscono i visitatori.