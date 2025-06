Ancora attività per famiglie alla Piccola Artemisia

Proseguono per tutto il mese di giugno, le attività del Centro per le famiglie Piccola Artemisia, riprese proprio in questi giorni, con un vario e interessante calendario di iniziative, rivolte in modo particolare ai genitori e alle famiglie con bambini piccoli. Il calendario che va sotto il nome di ‘Famiglie in relazione’ prevede oltre alle giornate di apertura al pubblico, anche un programma di incontri e laboratori rivolti in modo specifico a mamme, papà e bambini.

L’apertura al pubblico del centro è prevista martedì 10 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, mentre giovedì 12 giugno con orario 9/13 e 14/17.30; inoltre, sempre giovedì alle ore 16,45 si terrà ‘Il mare in valigia’ laboratorio di esplorazione degli abissi senza scendere in profondità...anche per chi non sa nuotare, rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Barbara Noci e Indaco Cooperativa Sociale.

Il centro sarà di nuovo aperto al pubblico martedì 17 giugno (8/13 e 14/17.30) mentre mercoledì 18 giugno ale ore 10 si terrà l’incontro ‘Una mamma tira l’altra. Incontro con la psicologa’: attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-2 anni; giovedì 19 giugno apertura al pubblico con il solito orario, mentre alle ore 17 appuntamento con ‘Papà in azione: crescere insieme con creatività e cura: attività rivolta a tutti i papà a cura di Consorzio Zenit.

Sabato 21 giugno alle ore 9 appuntamento con ‘Genitorialità Sviluppativa e Intelligenza Artificiale’: rivolto a tutti i genitori e coloro che hanno cura di bambini e ragazzi a cura di Nuni Burgio, NUNI APS Scuola di Fisiosviluppo. Il 24 giugno si terrà l’apertura al pubblico con il consueto orario mentre il 26 giugno oltre a questa, alle ore 17 è previsto l’incontro ‘Scopriamoci Giocando’: percorso dedicato al gioco condiviso tra adulti e bambini a cura di Ametista APS. Per informazioni e maggiori dettagli sulle attività, contattare [email protected]