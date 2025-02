Ampliati gli orari di apertura delle Torri civiche (Guinigi e delle Ore) e prolungata l’apertura invernale per l’Orto Botanico: ecco la novità annunciata da Lucca Plus, la società che gestisce le strutture per conto del Comune di Lucca. E, proprio In linea con l’indirizzo dell’amministrazione Pardini e con l’obiettivo di rendere la città sempre più viva e partecipata, Lucca Plus ha esteso gli orari di apertura della Torre Guinigi e della Torre delle Ore fino alle 19 tutti i giorni, a partire da questo fine settimana. Una novità significativa riguarda anche l’Orto Botanico, che per la prima volta resterà aperto per tutto il periodo invernale: un cambio di passo davvero importante, visto che era tradizionalmente chiuso nei mesi più freddi: ora sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 11 alle 16.

"La grande partecipazione di lucchesi e turisti alle visite in orari più estesi – commenta Roberto Di Grazia, amministratore unico di Lucca Plus – ci ha confermato che ampliare la fruibilità di questi monumenti straordinari é la scelta giusta. La Torre Guinigi, con il suo giardino pensile unico in Europa, e la Torre delle Ore, con il suo fascino storico e il suo meccanismo originale, meritano di essere valorizzate appieno. Invitiamo tutti i residenti di Lucca a riscoprire questi luoghi simbolo della città, approfittando dello sconto speciale loro riservato presso la biglietteria".