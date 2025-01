Allarme lupi vicino alle case: “Stanno scomparendo i cinghiali e la gente ha sempre più paura“

Lucca, 23 gennaio 2025 – A Brandeglio, un paese nel comune di Bagni di Lucca, non è più una novità che una mamma lupa giri indisturbata anche di giorno per il paese con i suoi tre piccoli al seguito. Ormai non ci sono più solo le “tracce“ inequivocabili del loro passaggio: capre, asini e anche cani ammazzati “disintegrando“ tutta la spina dorsale per lasciare solo la testa. Ormai le presenze sono visibili, anche di giorno, e nei centri abitati. Le segnalazioni ci arrivano dal Morianese così come da Camigliano, Fabbriche di Casabasciana, Corsagna. Cacciatori e residenti tracciano lo stesso quadro: “I lupi stanno prendendo il sopravvento al punto che sono spariti completamente i cinghiali e c’è da aver paura a andare in giro“.

“I nostri antenati – aggiunge un cacciatore – avevano fatto di tutto per scacciarli dai nostri boschi e ora sono tornati in quantità. Come squadre di cacciatori nelle Atc regolamentate non troviamo più un cinghiale che pesi meno di 60 chili, perchè quelli più piccoli se li mangia il lupo. L’altro giorno durante una battuta di caccia un cane, a distanza di 50 metri dalla squadra, è stato preso e ucciso da un lupo. Vuol dire che non hanno paura dell’uomo. E io personalmente, che un po’ di esperienza ce l’ho e non credo di sopravvalutare il pericolo, ormai non vado più neanche a cercare funghi senza essere armato“. Ormai sono loro i “padroni“ e non si peritano neanche a avvicinarsi alle case.

“Stanno saltando gli equilibri naturali, tutti lo denunciano, non soltanto noi cacciatori, e nessuno fa niente. Non è solo per il fatto che spariscono i cinghiali, che ovviamente è un fatto che danneggia chi ha questa passione. Il punto è che la gente ha paura“.

Laura Sartini