Incontro con gli esperti sulla presenza dei lupi

Un incontro con gli esperti per capire il lupo e affrontarlo. Lo organizza l’amministrazione comunale dopo le segnalazioni di avvistamento vicino a varie frazioni di Montignoso, anche in pianura e al Lago di Porta. L’appuntamento è giovedì 23 alle 18 a Villa Schiff Giorgini, con i tecnici faunistici del Parco delle Apuane, Marco Lucchesi e Paola Fazzi, e con il tenente colonnello Gordon Cavalloni, referente lupo per il Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana”. Verranno fornite informazioni scientifiche sulla specie, sui comportamenti da adottare per limitarne la presenza in ambito urbano e illustrato il progetto di monitoraggio e di gestione delle segnalazioni.