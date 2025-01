Al via i lavori nella chiesa di Magliano, chiusa dopo il terremoto del 2013

A Magliano, in alta Garfagnana, hanno preso avvio i lavori di riparazione e ristrutturazione della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, dopo i danni subiti a causa del terremoto del 21 giugno 2013. Da quel giorno la parrocchiale di Magliano non è stata più riaperta al culto. Lo scorso 30 novembre, in occasione della ricorrenza del Santo patrono, è giunto l’annuncio che tutti i paesani attendevano, ovvero l’imminente inizio dei lavori di riparazione.

Il parroco don Marino Salotti, nel ringraziare tutti coloro che si sono resi protagonisti per il raggiungimento di questo importante risultato, aveva comunicato ai presenti che a breve la ditta aggiudicataria dell’appalto, l’Impresa Real costruzioni di Magliano, avrebbe dato avvio ai lavori. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 213mila euro che verranno garantiti dal contributo Cei, da un finanziamento della Fondazione Crl e da fondi del Comune di Sillano Giuncugnano. Per rendere la gestione dei lavori più dinamica e vicina al territorio, d’intesa con la Curia, è stato costituito un comitato paesano che vede quale segretario Marta Danti.

Don Salotti ha voluto anche sottolineare il ruolo importante rivestito dalla Curia di Lucca, che ha sempre fatto sentire la sua vicinanza al parroco e alla popolazione di Magliano, attraverso l’operato del vicario generale dell’arcidiocesi monsignor Michelangelo Giannotti. E’ stato poi annunciato che, oltre alle opere strutturali, verranno recuperati anche gli affreschi interni andati danneggiati. La chiesa di Magliano, infatti, custodisce, sotto la volta principale, uno splendido affresco del 1739, opera di Giuseppe Morelli da Gragnola, che rappresenta il martirio di Sant’Andrea. L’obiettivo ora è riconsegnare quanto prima possibile la chiesa ai fedeli del paese, con l’auspicio che la prossima celebrazione del Santo patrono Sant’Andrea, il 30 novembre, avvenga proprio nella parrocchiale di Magliano.

Dino Magistrelli