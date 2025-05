Al “Puccini“ anteprima del “Viandante“

Giovedì sera, alle 20.40, al Cinema Puccini di Fornaci verrà proiettato in prima visione il lungometraggio "Viandante" (foto), realizzato con il patrocinio dell’Unione Comuni Garfagnana e la sponsorizzazione di diverse aziende e associazioni locali e regionali come l’Antica Norcineria della famiglia Bellandi, Uno Spazio per Te, Withouse - Servizi Immobiliari di Davide Calò. Il regista di "Viandante" è il fiorentino Fabrizio Baroni, che ha elaborato un’idea e un testo di Salvatore Liggeri, scrittore e viaggiatore molto seguito sui social, ispirato ad uno dei suoi ultimi libri "A due passi dal Tibet", che ha già superato, tra l’altro, le 4 mila copie vendute. "Un documentario – spiega Salvatore Liggeri – che rompe il tabù della morte, che porta a riflettere sul valore pieno del termine vivere e che accende i riflettori sul rispetto della natura, attraverso un omaggio ai luoghi più pittoreschi e panoramici della Valle del Serchio e della Garfagnana. "Viandante" vuole essere tutto questo". Il film verrà poi proiettato anche in altre sale cinematografiche della Valle del Serchio durante l’estate e trasmesso su piattaforma streaming a partire dalla fine dell’estate. Il lungometraggio di Fabrizio Baroni, da dieci anni a capo di Cluster Produzioni, vede tra i protagonisti, oltre che Salvatore Liggeri, alcuni personaggi noti come Cisky, ballerino, attore e finalista di Italia’s Got Talent nel 2015, il filosofo e scrittore Guido Giacomo Gattai e anche personaggi della Valle del Serchio come la pittrice Marcella Bertoli, Giuseppe Berni, Marco Rigali e Giacomo Giustizieri. Le fotografie sono di Silvia Talassi.

Dino Magistrelli