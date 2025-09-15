La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto gioielleriaElezioni ToscanaAffitto impossibileIncidente mortaleCapannina ArmaniFiorentina Napoli
Acquista il giornale
CronacaAl “Paladini“ si torna in classe. Un’attesa durata ben sette anni. Al taglio del nastro Giani e Baccelli
15 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Al “Paladini“ si torna in classe. Un’attesa durata ben sette anni. Al taglio del nastro Giani e Baccelli

Al “Paladini“ si torna in classe. Un’attesa durata ben sette anni. Al taglio del nastro Giani e Baccelli

Il governatore: "Intervento che restituisce fiducia ai cittadini". Ma il cantiere resta ancora aperto per completare le aule del Civitali. .

L’affollato taglio del nastro per la conclusione dei lavori e la riapertura del “Paladini“ in via San Nicolao (foto Alcide)

L’affollato taglio del nastro per la conclusione dei lavori e la riapertura del “Paladini“ in via San Nicolao (foto Alcide)

Per approfondire:

LUCCALa prima campanella quest’anno per il Liceo Paladini significherà il ritorno in aula in un complesso immobiliare storico completamente ristrutturato. Al taglio del nastro della sede di via San Nicolao dove stamani rientreranno quasi mille studenti (tutti quelli del Paladini più 7 classi del Civitali moda già rientrate lo scorso anno) erano presenti anche il governatore Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli."A Lucca, nella sede scolastica di via San Nicolao, è stato compiuto un ottimo lavoro di modernizzazione che si è perfettamente armonizzato con il recupero architettonico dell’ex convento – ha dichiarato Giani –. Un lavoro enorme da apprezzare che ha visto un grande impegno della Provincia come stazione appaltante. Quando l’istituzione pubblica lavora cosi restituisce fiducia a tutti i cittadini. La scuola pubblica è fondamentale". Aule come nuove, banchi modernissimi con seggiole verdi acido, un lungo corridoio al primo piano che abbraccia l’edificio con una spettacolare vetrata rivolta al chiostro interno, che resterà a prato, ma regala anche scorci unici sulla città, anche su via Guinigi.Il complesso di via San Nicolao si sviluppa su 10mila metri quadrati di superficie. Il Liceo Paladini rientra dunque completamente in sede lasciando, dopo 7 anni, i moduli prefabbricati del Campo di Marte. Ma resta ancora una parte del cantiere da ultimare, che comprende la chiesa e alcune aule per quasi 400 studenti del Civitali, che per il momento restano all’Itc Carrara.Laura Sartini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola