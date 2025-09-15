Al “Paladini“ si torna in classe. Un’attesa durata ben sette anni. Al taglio del nastro Giani e Baccelli

LUCCALa prima campanella quest’anno per il Liceo Paladini significherà il ritorno in aula in un complesso immobiliare storico completamente ristrutturato. Al taglio del nastro della sede di via San Nicolao dove stamani rientreranno quasi mille studenti (tutti quelli del Paladini più 7 classi del Civitali moda già rientrate lo scorso anno) erano presenti anche il governatore Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli."A Lucca, nella sede scolastica di via San Nicolao, è stato compiuto un ottimo lavoro di modernizzazione che si è perfettamente armonizzato con il recupero architettonico dell’ex convento – ha dichiarato Giani –. Un lavoro enorme da apprezzare che ha visto un grande impegno della Provincia come stazione appaltante. Quando l’istituzione pubblica lavora cosi restituisce fiducia a tutti i cittadini. La scuola pubblica è fondamentale". Aule come nuove, banchi modernissimi con seggiole verdi acido, un lungo corridoio al primo piano che abbraccia l’edificio con una spettacolare vetrata rivolta al chiostro interno, che resterà a prato, ma regala anche scorci unici sulla città, anche su via Guinigi.Il complesso di via San Nicolao si sviluppa su 10mila metri quadrati di superficie. Il Liceo Paladini rientra dunque completamente in sede lasciando, dopo 7 anni, i moduli prefabbricati del Campo di Marte. Ma resta ancora una parte del cantiere da ultimare, che comprende la chiesa e alcune aule per quasi 400 studenti del Civitali, che per il momento restano all’Itc Carrara.Laura Sartini