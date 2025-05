Aiuti a famiglie e vulnerabili. Apre lo sportello ‘sos bollette‘. Una guida a sconti e riduzioni

Arriva "sos bollette": il Comune ha attivato un nuovo punto informativo a sostegno dei cittadini per orientarsi tra le nuove misure previste dal governo per fronteggiare i costi energetici. Con un Isee inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20mila con almeno 4 figli a carico) si potrà avere diritto a un bonus sociale ordinario che può valere circa 500 euro annui. Il bonus è automatico e ha durata di 12 mesi. Il primo passaggio per ottenere il bonus è quello di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) e ottenere l’attestazione Isee attraverso il Portale unico.

Contributo straordinario del Governo: con un Isee compreso tra 9.530 e 25mila euro hai diritto al contributo straordinario di 200 euro introdotto dal Governo contro il caro energia. Per ottenere il bonus è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu).

"Il recente decreto legge ha stanziato 3 miliardi di euro, di cui 1,650 miliardi sono destinati alle famiglie in difficoltà – afferma l’assessore al sociale Salvadore Bartolomei – Le due principali misure introdotte a beneficio dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce ‘vulnerabili’ della popolazione sono lo sconto in bolletta attraverso ISEE e l’accesso alle categorie del servizio energetico a tariffe graduali. Ci siamo subito attivati per dare la massima diffusione a questa fondamentale opportunità che nel nostro Comune può interessare circa 15mila persone; un vantaggio messo in campo dal governo a favore di famiglie e persone fragili, proprio per aiutare chi può avere maggiori difficoltà, attraverso i percorsi amministrativi non sempre semplici, abbiamo attivato un vero e proprio punto di informazione dove una persona dedicata fornirà informazioni agli utenti dal vivo su appuntamento o per via telefonica o email".

Per ottenere l’accesso al bonus sociale le famiglie devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per ottenere la certificazione ISEE necessaria. Basterà inviare la Dsu all’Inps che a sua volta invierà i dati al Sistema informativo integrato (Sii), gestito dalla società Acquirente Unico Spa. I bonus sociali vengono riconosciuti retroattivamente con accredito diretto sulla bolletta.

L’ingresso nella categoria del servizio energetico a tutele graduali può significare un grande vantaggio sulla tariffa: un soggetto vulnerabile grazie a un emendamento entro il 30 giugno 2025 può accedere al mercato a tutele graduali dell’energia che offre una tariffa fissa ed economicamente vantaggiosa con un risparmio medio intorno ai 350 euro l’anno. Questo servizio può essere invece richiesto ai gestori energetici direttamente dai clienti domestici vulnerabili ossia quelli che hanno almeno una di queste caratteristiche: età superiore a 75 anni; condizioni economicamente svantaggiate o soggetti con disabilità (art. 3 legge 104/92).