“Acf & Friends“ al Giglio. La solidarietà che vince

Buona musica, divertimento, arte e solidarietà vanno a braccetto nella serata di giovedì 10 aprile quando il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ospiterà il maxi spettacolo di Acf (Associazione consulenza per la famiglia) & Friends. Sul palco si alterneranno il noto musicista lucchese Meme Lucarelli (anche organizzatore), Manuela Bollani, gli allievi della scuola di musica H-Demia, due band lucchesi ovvero “La Cerchia di...Dalla-Stadio“ e “Gomm Rhythm & Blues“, oltre alla toscana “Large Street Band“. Il tutto reso ulteriormente effervescente grazie alla conduzione del comico Matteo Cesca e alla live performance di Francesco Zavattari che durante lo show realizzerà un’installazione con mattonelle autografabile poi acquistabili come ulteriore gesto solidale. La direzione artistica è di Roberta Di Meglio. Tante professionalità a titolo del tutto gratuito.

Sono oltre 400 i biglietti già acquistati (da 10 a 20 euro, su Ticketone). “E’ una manifestazione creata per dare visibilità alla mission della nostra associazione, attiva da 48 anni sul territorio – così la presidente di Acf, Patrizia Giannoni –. E’ chiaro che abbiamo bisogno di fondi ma non cerchiamo elemosine. Quello che vorremmo è invece essere compresi mettendo in trasparenza i servizi che svolgiamo nel supporto dell’area materno infantile. Ad oggi abbiamo 62 bambini in carico“.

“Lavoriamo sul supporto psicologico alle famiglie – credendo molto di più nella prevenzione che nelle panchine rosse che arrivano “dopo“ – ma anche erogando aiuti materiali. Senza convenzioni attive, solo grazie ai proventi ottenuti da eventi e donazioni, attiviamo 2.200 ore di consulenza l’anno con 13 esperti e 40 volontari attivi. Doniamo pannolini, omogenizzati, prodotti igienico sanitari“. L’associazione consulenza per la famiglia ha sede in via Simonetti 62 a San Vito (dove paga regolarmente l’affitto). “Insieme alla Questura abbiamo dato vita al progetto Zeus – fa sapere Giannoni –, sempre nell’ottica della prevenzione sul fronte della lotta alla violenza di genere. Non siamo tuttologi, vogliamo solo far bene servizi utili alle famiglie“. E a fianco di Acf anche Samanta Cecchi, presidente del Terziario donna di Confcommercio: “Sarà bello condividere la serata del 10 dando forza agli obiettivi di Acf. L’invito è aperto a tutti“.

Laura Sartini