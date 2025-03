Accordo coi sindacati per la spesa sociale

Spesa sociale confermata, nuove soglie per il pagamento della mensa scolastica e nuove fasce per il trasporto scolastico: firmato l’accordo tra amministrazione comunale e sigle sindacali nel segno dell’equità, del welfare e della continuità con quanto fatto negli anni passati. L’accordo segue l’approvazione del bilancio e mette a terra misure concrete per garantire la difesa del potere di acquisto a favore degli anziani e delle famiglie a basso reddito. L’accordo è stato firmato da Letizia Dini, consigliera delegata al sociale e alle pari opportunità, Alessandro Profetti, assessore al bilancio, Donatella Zanotti, portavoce del sindaco per la scuola, Roberto Cortopassi, segretario provinciale spi-cgil, Maria Paola Berti, spi-cgil Mediavalle, Massimo Santoni, fnp-cisl Toscana Nord, Mario Bonaldi, fnp - cisl Valle del Serchio, Giulio Baldacci, fnp-cisl Fornaci - Mediavalle, Guido Carignani, segretario territoriale uilp, Massimo Bani - cisl provinciale, Giacomo Saisi, uil provinciale.

"Nonostante i minori trasferimenti registrati da parte del governo nazionale - spiegano gli amministratori - abbiamo lavorato per mantenere qualità e quantità dei servizi erogati fino ad oggi".

Per l’anno 2025 l’amministrazione intende confermare la spesa storica già sostenuta e quindi il mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi, che riguardano le politiche abitative, l’attività socio-sanitaria, l’imu, esenzione tari, confermate anche le riduzioni dell’anno passato. Confermate anche agevolazioni ed esenzioni per i servizi di mensa e trasporto scolastici.

Marco Nicoli