A tutto Fashion in Flair. L’artigianato di qualità

E’ stata inaugurata ieri al Real Collegio, alla presenza delle autorità cittadine, la XVII edizione della mostra mercato dell’artigianato Made in Italy, “Fashion in Flair“. Presenti l’assessora Paola Granucci, i rappresentanti di Cna Sabrina Mattei, Confartigianato Massimo Dini, per la Camera di Commercio Rodolfo Pasquini e Confcommercio Samuele Cosentino. Il Comune e le associazioni di categoria hanno scelto tra gli espositori a chi dare il riconoscimento per il lavoro più ’bello’, seguendo i criteri di tradizione e modernità, creatività, bellezza del manufatto e storia dell’azienda. Il premio ’città di Lucca’ stato dato a uno tra i 120 espositori lucchesi. Le associazioni hanno invece ampliato il raggio su tutto il il territorio nazionale, premiando sempre uno su 120. Dopo il grande successo dell’edizione di ottobre che ha visto numeri da record, attraendo 110 espositori da tutta Italia e oltre 11mila visitatori italiani e stranieri, “Fashion in Flair“ si ingrandisce e si rinnova con ben 120 gli espositori confermati per la questa edizione insieme alle tantissime novità.

Non mancherà l’area dedicata al cibo che vedrà quest’anno la partecipazione di nuovi ‘artigiani del gusto’, e alla musica dal vivo, con le esibizioni dei maestri e degli allievi della scuola di musica di Lucca Jam Academy, intervallati dal duo acustico strumento e voce dei giovani artisti emergenti Filippo Marchetti e Lorenzo Alessandri e la partecipazione come solista della giovane Giada Campione. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune e con la compartecipazione di Camera di Commercio e delle principali associazioni di categoria locali, Cna, Confartigianato, Confcommercio. Differenziate le proposte degli espositori: dall’abbigliamento agli accessori moda per donna, uomo e bambino, con artigiani esperti nella lavorazione di stoffe, tessuti, lane, pellami e fibre naturali ed ecologiche; dalla bigiotteria artigianale e creativa, all’occhialeria originale e ricercata con pezzi unici di grande qualità. Dalla cosmesi con linee di prodotti per la cura del viso e del corpo a base di sostanze naturali, a profumi ed essenze ricche di sfumature per la persona e, ancora, design e oggettistica per la casa e per il giardino, con arredi e complementi eleganti e ricercati: tappeti e cuscini, biancheria per la casa e per la tavola, profumatori per ambienti e candele. La mostra sarà aperta oggi e domani dalle 10 alle 20. Ingresso libero.

Flaminia Pardini