A Lucca l’incontro delle guide di Google. Hanno esplorato i nostri tesori artistici

Si è concluso con successo l’EuroMeetup delle Local Guides di Google Maps, ospitato per la prima volta in Italia a Lucca dopo le tappe degli anni precedenti di Cracovia, Gand, Monaco di Baviera e Manchester. Un fine settimana all’insegna della scoperta del territorio, della condivisione e della passione per il viaggio e l’informazione accessibile, che ha visto una cinquantina di Local Guides provenienti da 10 Paesi diversi – tra cui Stati Uniti, Malesia, Indonesia, Grecia, Ucraina e Regno Unito – riunirsi in città per esplorarne tesori artistici, culturali e paesaggistici, contribuendo all’aggiornamento delle informazioni su Google Maps.

L’iniziativa, promossa da Luigi Zurolo, Local Guide e Connector Moderator della community, con il supporto del Comune di Lucca ha visto in prima linea anche l’Ufficio Turismo, Musei Nazionali, Fondazione Puccini, Puccini Experience e altri enti. “Lucca ha saputo interpretare al meglio lo spirito del progetto: una città che accoglie, racconta, e si racconta, attraverso il filtro della tecnologia e dell’esperienza diretta – ha dichiarato l’assessore al turismo Remo Santini –. L’EuroMeetup è stato un modo innovativo per promuovere la nostra città nel mondo“.