Malore fatale a 47 anni, muore volontaria della Pubblica assistenza

Zignago (La Spezia), 10 maggio 2025 – Aveva comprato una composizione floreale da regalare alla madre in occasione della festa della mamma. Poi la cena nella casa di Debbio col marito e il figlio di 14 anni: nulla che facesse presagire il malore che di lì a poco si è portato via Marica De Nevi, 47 anni, gettando nello sconforto la famiglia e tutta la comunità di Zignago. Una morte improvvisa, assurda, sotto lo sguardo del figlio e fra le braccia del marito che è stato il primo a tentare di rianimarla. Dopo cena era uscito fuori per fumare una sigaretta, ma di lì a poco è stato richiamato da un tonfo sordo, quando è rientrato in casa ha visto la moglie esanime a terra. Ha subito chiesto l’intervento del 118, per poi iniziare le manovre di rianimazione imparate nella sua attività di volontario della Pubblica assistenza di Zignago, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sono stati gli stessi militi della Pa di Zignago a intervenire per cercare di salvare l’amica e collega: hanno proseguito le manovre di rianimazione e utilizzato il defibrillatore nella speranza di veder ripartire l’attività cardiaca, ma malgrado i disperati tentativi, non c’è stato nulla da fare. Marica De Nevi non ha mai ripreso conoscenza e al medico del 118 (intervenuto con l’automedica) non è rimasto che constatarne il decesso, probabilmente causato da un collasso cardiocircolatorio.

Sconvolti per la tragedia il marito della donna, Alexandro Kodrinaj 47 anni di origine albanese e il figlio 14enne. Grande tristezza fra il personale della Pubblica assistenza di Zignago intervenuto nell’abitazione a prestare soccorso (col presidente Claudio Ghirardi, i volontari Carlo Poggetti e Gianni De Luca) che hanno visto morire un’amica e collega. Maria De Nevi era molto conosciuta a Zignago, tutte le mattine accompagnava i bambini sugli scuolabus. Ancora da fissare la data dei funerali: l’Asl ha infatti disposto l’autopsia per chiarire con assoluta certezza le cause della morte. Un passaggio reso anche necessario dal fatto che la giovane madre scomparsa non aveva più un medico di base, come tanti altri residenti della zona rimasti senza per la cronica carenza di dottori in Val di Vara. Come prassi in questi il medico necroscopo dell’Asl ha chiesto l’autopsia, che sarà eseguita in questi giorni dalla divisione di anatomia patologica di Asl5.