Cede una porzione di soffitto. Centro anziani di via Corridoni chiuso per verifiche sui solai

La Spezia, 8 maggio 2025 – Una porzione di intonaco del soffitto d’ingresso del Centro sociale anziani al numero 7 di via Filippo Corridoni si è staccato, cadendo sul pavimento e rendendo necessaria la chiusura dell’intero immobile di proprietà del Comune. È successo martedì mattina mentre, all’interno, si stava svolgendo una delle tante attività ricreative erogate dal centro ,che vanta numerose iniziative di intrattenimento e culturali e un numero di iscritti che sfiora quota 130. Fortunatamente, non sono stati registrati danni a persone, ma l’incidente ha reso necessaria la presenza, durante tutta la giornata del 6 maggio scorso, di personale deputato a garantire la copertura della corretta informazione a tutti i possibili frequentatori di quella giornata.

Immediato è stato l’intervento dell’amministrazione comunale che, subito allertata, ha provveduto alla messa in sicurezza della struttura e alla sua chiusura. «Siamo stati chiamati stamattina (ieri ndr.) dagli operatori del centro di via Corridoni 7 – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture Pietro Antonio Cimino – dove abbiamo mandato subito i nostri tecnici: è stato verificato che, dal piano superiore, dove si trova un locale che era di proprietà del Comune e che adesso è di Spezia Risorse Spa, è stato impiegato da alcuni operai un martello pneumatico per la demolizione della pavimentazione. L’attrezzo, provocando sensibili vibrazioni, ha causato il distacco della porzione d’intonaco. Abbiamo predisposto – continua Cimino – la chiusura del centro in via precauzionale dopo aver fatto il sopralluogo anche alla presenza dei tecnici della ditta che qui sta lavorando e che ha procurato il danno. Domattina (oggi ndr.) la stessa ditta effettuerà anche un’opportuna videoispezione di tutti i solai della struttura per poi individuare i lavori da effettuare e poter così ripristinare le condizioni del solaio danneggiato della palazzina».

Alma Martina Poggi