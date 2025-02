Università, consigli per il futuro. Orientamenti spiana la strada alle opportunità del domani

Dopo il sospirato traguardo della maturità per gli studenti si apre una nuova prospettiva. E’ il classico dilemma: proseguire il percorso oppure intraprendere la via del lavoro? In ogni caso una scelta non semplice. Ma per chi intenda dare continuità al percorso scolastico anche la scelta del corso universitario non è sempre agevole e chiara. Per questo è utile ascoltare i consigli degli esperti. Non soltanto i docenti ma soprattutto chi sta frequentando l’Università e intravede una risposta concreta all’impegno sui libri.

Il Salone dell’Orientamento e Career Day che si è aperto ieri alla palazzina Promostudi di viale Fieschi a Spezia organizzato dall’Università di Genova con il supporto di Regione Liguria, Comune, Confindustria e Ufficio scolastico regionale ha fatto il pieno di ragazzi delle scuole superiori in cerca di informazioni utili per proseguire il cammino. Una concreta opportunità per conoscere da vicino sia i corsi già attivi al polo universitario “Marconi“ ma anche all’ateneo di Genova.

Il genovese Marco Gradanti e lo spezzino Francesco Valentini sono studenti in ingegneria meccanica: tra 6 esami completeranno il ciclo magistrale. "Spezia è una bella realtà – spiegano – che unisce la qualità dei corsi alla bellezza della struttura. Consigliamo il Campus perchè rispetto a altre Università ha numeri ridotti di iscritti e questo contribuisce ad avere un rapporto diretto con i docenti. Uniamo la qualità della didattica a quella di una struttura che quando avrà a disposizione anche gli alloggi per gli studenti sarà ulteriormente accogliente e a livello dei grandi campus universitari. Già negli anni scorsi abbiamo svolto il ruolo di tutor e abbiamo visto crescere il numero di iscritti al nostro corso di ingegneria. Quest’anno sono stati 70 i neo diplomati che hanno scelto il polo spezzino. Lo consigliamo intanto perchè per le matricole l’impatto con il nuovo mondo universitario è meno traumatico rispetto a atenei più grandi. Questo favorito anche dal contatto giornaliero con i docenti che senza dubbio aiuta nell’approccio. Poi è estremamente formativo e favorisce in tempi rapidi opportunità occupazionali".

La prospettiva del lavoro una volta ottenuta la laurea triennale oppure magistrale è una spinta importante per la scelta. "Sicuramente le prospettive professionali sono alte – conferma Alessio Dedja studente di economia marittima – e non soltanto locali. Sono genovese e profondamente legato alla mia città ma l’indirizzo che sto completando può offrirmi occasioni non soltanto nel porto di Genova ma anche in altre realtà nazionali". Occasioni di impiego addirittura prima della fine degli studi quando i ragazzi intravedono la laurea. Succede in diversi corsi, tra i quali anche a farmacia.

"Siamo richiesti anche prima della fine degli studi – conferma Mouad El Aidi studente al terzo anno – e questo aspetto molto importante si unisce a un corso estremamente interessante che unisce vari aspetti: dalla biologia, chimica e non soltanto farmacia". Noemi Palladino, di Rapallo, frequenta l’ultimo anno della facoltà di chimica e tecnologia farmaceutica a Genova. "E’ un corso che sto consigliando – spiega – perchè offre una panoramica sul mondo farmaceutico che spazia dalla realizzazione, alla conoscenza del corpo umano offrendo una preparazione generale fino alla disponibilità pratica del prodotto".

Oggi si prosegue con altri lavoratori all’interno del salone di iale Fieschi presentando corsi di diritto e economia delle imprese, informatica, matematica, professioni sanitarie, lettere, filosofia, ingegneria meccanica, scienze politiche e internazionali, economia ma verranno approfonditi i consigli su come approccirsia ai colloqui di lavoro e presentazioni dei curriculum. Domani, sabato, i laboratori sono aperti dalle 9 alle 12.45 e dalle 9.30 alle 11.30 sarà attivo lo sportello genitori.

Massimo Merluzzi