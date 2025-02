Sulle orme della Contessa. Una festa mascherata nella villa di Virginia Oldoini

Quasi a voler rievocare le feste e le atmosfere vissute da Virginia Oldoini, Breathe Liguria ha organizzato, per domenica, una fastosa festa di Carnevale, in cui la nota Contessa di Castiglione sarà ancora protagonista proprio nella sua dimora in località Toracca. Il tuffo nella storia a Villa La Contessa inizia alle 10.30, quando sarà Virginia ad aprire le porte a chi vorrà presenziare.

Carolina Cardetti accoglierà i partecipanti con la sua enorme passione per il teatro, mentre Antonella Rebisso, dopo aver cavalcato più volte la scena sia teatrale che cinematografica, nei panni della Contessa di Castiglione ne farà immaginare le scene più stuzzicanti vita; sarà infine Ernesta Manselli, che vanta una carriera artistica pluriennale sin dalla metà degli anni ’90, che rievocherà le immagini di una donna ormai anziana ed in declino.

Per l’occasione, accolti nel contesto ottocentesco con ancora gli arredi originali, si potranno toccare con mano i cimeli della Contessa, guidati da Breathe Liguria e dalla proprietaria della villa. Entrati poi nel fastoso salone si troverà un’orchestra, la Wind Ensemble del liceo musicale Cardarelli – fra clarinetti, fagotto, sassofono e percussioni – e la festa continua in un crescendo con il violinista Giampiero Cocconi, pronto a far ballare con le sue musiche direttamente prodotte con l’ intelligenza artificiale, qualcosa di così incredibilmente nuovo da vivere nella bellissima sala seicentesca. La musica continuerà poi con dischi più moderni sino alle icone dei giorni nostri.

"Ai gentili ospiti chiedo gentilmente di indossare i vostri abiti più belli – dice Antonella/Virginia – di essere comodi per le danze, ma anche di buon gusto per l’ atmosfera e ricordatevi che ci sarà anche un premio per la maschera più bella sia per il singolo che per il gruppo". I posti sono limitati e per info e prenotazioni occorre contattare il 340 8994452.

