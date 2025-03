Spiagge da sistemare. Trecentomila euro per il ripascimento

Poco meno di trecentomila euro per la pulizia e i ripascimenti degli arenili. È quanto stanziato da Regione Liguria per sistemare le spiagge della riviera e del golfo della Spezia. Il provvedimento è stato annunciato ieri dall’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola in una riunione svoltasi nella sede regionale di Anci alla presenza di tutti gli amministratori interessati, con la Regione che stanzierà complessivamente per tutta la Liguria 2,8 milioni di euro, 200mila euro in più dello scorso anno. Nello Spezzino arriveranno complessivamente 296.767,82 euro nelle casse di nove Comuni: 59.333,74 euro ad Ameglia, 9.630,66 euro a Bonassola, 4.271,45 euro a Deiva Marina, 54.939,65 euro a Framura, 30.616,49 euro a Lerici, 11.713,33 euro a Levanto, 11.448,02 euro a Monterosso, 96.985,81 euro a Porto Venere, 15.719,47 euro a Riomaggiore, e 2.109,20 a Vernazza.

"Aumentiamo la disponibilità di fondi per i ripascimenti, soddisfacendo inoltre tutte le richieste arrivate dai Comuni per opere di pulizia, sicurezza e accessibilità nelle spiagge libere – dichiarano il presidente della Regione, Marco Bucci e l’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola –. Abbiamo dato appositamente comunicazione in anticipo delle risorse a disposizione garantendo così a ogni singolo Comune di poter pianificare al meglio i propri lavori. Gli interventi in programma renderanno le nostre coste sempre più attrattive, accoglienti e a misura di tutti senza lasciare nessuno indietro e senza dimenticare il fondamentale aspetto della sicurezza. Ringraziamo Anci con la quale, anche in questa occasione, abbiamo avuto una collaborazione proficua ed efficace nell’interesse del territorio".

Matteo Marcello