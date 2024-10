Allerta meteo Spezia, scuole chiuse in tutta la provincia

La Spezia, 16 ottobre 2024 – Scuole secondarie superiori chiuse in tutta la provincia della Spezia nella giornata di domani, giovedì 17 ottobre. Il provvedimento è stato firmato dal presidente Pierluigi Peracchini a seguito dell'allerta meteo arancione idrologica per temporali diramata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal).

"Lo stato di allertamento coinvolgerà l'intero territorio provinciale con modalità diverse", ricorda la provincia spiegando che "è stato ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, in particolare per i soggetti pendolari, tenuto conto delle attività serali di alcuni istituti".