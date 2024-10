Ancora allerta arancione in Liguria: le zone a rischio

Liguria, 16 ottobre 2024 – Liguria senza tregua sul fronte meteo: per domani, 17 ottobre, è stata emessa dall’Arpal una nuova allerta arancione sulla regione.

Nel dettaglio un’allerta gialla per temporali, la più bassa, in vigore oggi in Liguria, diventerà arancione, la più alta, domani a partire dalle 9 di mattina su gran parte della regione.

Mercoledì mattina è entrato sulla Liguria il primo impulso perturbato, che ha prodotto un primo scroscio intenso su Albenga (Savona) con allagamenti diffusi in città e rii con portata «a piene rive» informa Arpal.

Con il passare delle ore le precipitazioni più strutturate si stanno spostando lentamente verso il centro levante, dove hanno raggiunto i 60mm/1h a Montagna, nel comune di Quiliano (Savona): andranno poi a interessare Genovesato e Spezzino. In conseguenza di queste piogge, aumento repentino del livello della Bormida a Ferrania, che ha superato il primo livello di guardia e sta puntando al secondo.

Le condizioni generali, fino a tutto venerdì, sono quelle favorevoli all'instaurarsi della convergenza fra scirocco caldo e umido da sud-est e venti settentrionali più freddi e secchi: a seconda della loro intensità avremo diverse intensità e diversi posizionamenti delle precipitazioni. In generale, piogge diffuse e temporali forti e organizzati saranno caratterizzati da lentissimo spostamento, con elevato rischio di stazionarietà dei fenomeni più intensi specie sul centro levante. Nella notte fra mercoledì e giovedì «vivremo una parziale attenuazione, mentre giovedì, dal pomeriggio entrerà sulla Liguria la parte più strutturata della perturbazione, ostacolata nel suo cammino verso levante dall'alta pressione sull'Europa orientale, che porterà le cumulate più elevate proprio sul centro levante» dice Arpal.

Per dopodomani, venerdì 18 ottobre, è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma permarranno possibili rovesci e temporali sparsi, specialmente sul centro-levante.

L’ondata di maltempo è dovuta a una perturbazione di origine atlantica che in queste ore sta raggiungendo l'Italia, determinando un peggioramento delle condizioni meteo che interesserà il nord e parte del centro.

Dalle prime ore di domani previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.