Spezia, incendio nel quartiere Umbertino. Fiamme alte e paura, arrivano i vigili del fuoco

La Spezia, 28 agosto 2025 – Paura nel quartiere Umbertino per un incendio scoppiato in una mansarda poco prima delle 21. Le squadre dei Vigili del fuoco si sono messe al lavoro per completare le operazioni di spegnimento, ma nel giro di pochi minuti decine di residenti, preoccupati dal denso fumo e dal bagliore del fuoco, sono scesi in strada. S

ul posto sono intervenuti pompieri, forze dell’ordine, ambulanze e personale del 118. L’origine del rogo si trova all’ultimo piano di una palazzina di via Arte, da dove le fiamme erano chiaramente visibili in più punti del quartiere. Durante quei concitati momenti si sarebbe verificata anche una lite degenerata in rissa.

Una persona, leggermente intossicata dal fumo, è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari, mentre nel rogo avrebbe perso la vita un animale domestico. Gli accertamenti sono tuttora in corso. L’arrivo di pioggia e vento ha contribuito a disperdere la folla di curiosi che si era radunata sul posto.