Sos Alzheimer e caregiver. Gli incontri alla Fondazone

Prende il via nel mese a maggio ’I Curacari si fanno in quattro’, un’iniziativa per offrire sostegno e formazione ai familiari e caregiver delle persone affette da Alzheimer, a cura di Amas (Associazione Malattia di Alzheimer Spezzina) con il sostegno di Fondazione Carispezia, il patrocinio del Comune della Spezia, di Asl5 Liguria e di Aip (Associazione Italiana Psicogeriatria). I quattro incontri a ingresso libero, che si terranno presso le sale al pianoterra di Fondazione Carispezia, affronteranno le principali sfide connesse all’Alzheimer, offrendo informazioni e strumenti pratici grazie al contributo di medici chirurghi, geriatri, neurologi, avvocati e professionisti del settore.

In Italia si stima che oltre 6 milioni di persone siano coinvolte dal tema della demenza, in provincia di Spezia, sono 27mila le persone coinvolte, tra chi è colpita da Alzheimer e familiari. In questo contesto, il ruolo del caregiver è sempre più riconosciuto come fondamentale. Per facilitare la partecipazione dei familiari e caregiver, durante gli incontri saranno attivi laboratori paralleli per le persone con Alzheimer, curati da operatori e volontari di Amas negli spazi di Accademia La Spezia, in via Vanicella 12. Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione, contattando Amas [email protected]. 327 6245113.

Il programma degli incontri (tutti alle 17.30):