Riforma dei servizi sociali. Question time a firma Pd

Un question time per chiedere conto al sindaco e alla giunta della possibile riorganizzazione dei servizi sociali in forma di consorzio. Il documento è stato presentato nei giorni scorsi e reca la firma dei consiglieri dem Martina Giannetti, Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Marco Raffaelli e Piera Sommovigo. Nelle premesse viene riepilogata la vicenda, alla quale il nostro giornale ha dato ampio spazio nelle scorse settimane: esiste una normativa che chiama gli enti locali a mettere in rete i servizi sociali con altri Comuni; nella fattispecie il Comune della Spezia avrebbe avviato un percorso di confronto con Lerici e Porto Venere per intavolare una collaborazione che potrebbe esprimersi nella forma di una convenzione, di un consorzio, di un’unione tra enti o di un’azienda speciale. "Da quanto comunicato a lavoratori e sindacati – scrivono i dem – risulta che a oggi l’amministrazione spezzina avrebbe espresso maggiore propensione nei confronti dell’ipotesi consortile, che però – aggiungono gli esponenti dell’opposizione – potrebbe portare con sé ricadute negative per il personale". Nel question time si chiede a sindaco e giunta se effettivamente verrà intrapresa la modalità organizzativa del consorzio, se siano stati commissionati studi per indagare i possibili scenari e quali siano le tappe del percorso.