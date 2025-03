Richiami vivi, blitz della Forestale. Otto cacciatori multati e denunciati

I Carabinieri forestali del gruppo della Spezia e del Parco nazionale delle Cinque terre hanno denunciato alla Procura otto cacciatori e sequestrato trentatrè esemplari di tordo sassello, tordo bottaccio, cesena e merlo utilizzati come richiami vivi. I militari, a seguito di controlli effettauti a carico di alcuni cacciatori, hanno riscontrato che questi erano in possesso di volatili, utilizzati come richiami vivi, con gli anelli di marcaggio inamovibili contraffatti. I reati contestati sono la manomissione di sigilli – punito con la reclusione da uno a cinque anni e una multa da euro 103 a euro 1.032 – e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, punita con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Due persone sono state denunciate perchè responsabili di aver abbattuto rispettivamente un piccione e un merlo in periodo nel quale la caccia e’ vietata. I militari hanno anche sequestrato tre esemplari di richiami vivi e a elevare sanzioni per un importo totale di oltre 1700 euro per violazioni alla normativa regionale sulla compilazione del registro di detenzione dei richiami vivi e per la mancanza degli anelli identificativi. In totale, sono stati eseguiti oltre cento servizi specifici da parte di dieci nuclei carabinieri forestali e sono stati controllati oltre novanta persone. Alcuni degli animali sequestrati sono stati affidati al centro di recupero animali selvatici di Campomorone e poi liberati.

mat.mar.