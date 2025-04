Provoca un incidente e scappa, rintracciata dopo 20 giorni

Santo Stefano Magra (La Spezia), 15 aprile 2025 – Provoca un incidente e scappa: donna denunciata dalla polizia locale di Santo Stefano Magra.

Tutto si è sviluppato quando una cittadina santostefanese ha chiamato il Comando della municipale, con a capo il comandante Maurizio Perroni, poiché era stata vittima di un incidente stradale ed aveva riportato danni sia al veicolo e sia alla persona.

La natura della chiamata ha rivestito fin da subito carattere di urgenza anche perché oltre ad aver riportato lesioni, la donna ha riferito che l’auto che le avrebbe procurate, si era data alla fuga. Giunti quasi immediatamente sul posto gli agenti hanno potuto constatare che la donna aveva effettivamente di cure mediche ed infatti era già stata allertata la centrale del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza.

La donna, per la quale è stato rilasciato un referto di 10 giorni di cure mediche per trauma cranico, ha riferito che la conducente dell’altra auto, che non le ha dato la precedenza in zona vicina al Centro commerciale La Fabbrica, dapprima si era fermata mostrandosi disponibile, invece si è poi immediatamente allontanata lasciando la vittima dolorante sul posto.

Le indagini sono state immediatamente avviate dal vicecomandante Andrea Prassini ed essendo il tutto avvenuto in zona non coperta da telecamere, non avendo inoltre troppi spunti investigativi sui quali poter lavorare in considerazione dello stato confusionale della vittima, non è stato semplice ed immediato il rintraccio della persona in fuga. Dopo circa venti giorni, grazie ad una serie di accertamenti ed appostamenti è stato possibile rintracciare il veicolo in una proprietà privata alla Spezia e, con la collaborazione del Comando della polizia locale spezzina, gli agenti di Santo Stefano Magra hanno compiutamente identificato la donna che era alla guida e che ha causato l’incidente. C.R. cinquantottenne spezzina con numerosissimi precedenti penali è stata quindi ancora una volta denunciata all’autorità giudiziaria e denunciata per i reati di fuga da incidente stradale e di omissione di soccorso, che comportano entrambi una pena punibile fino ad anni 3 di reclusione per un totale di 6 anni. L’aver oltretutto occultato il veicolo sarà sicuramente un’aggravante non trascurabile. Agli illeciti di carattere penale si aggiunge anche la violazione di carattere amministrativo per guida senza patente, che comporta la sanzione di 5.000 euro ed il fermo del veicolo per tre mesi. Qualora dovesse essere nuovamente sorpresa alla guida allora si avvierà un ulteriore procedimento penale.