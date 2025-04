L’incendio di un camion crea il caos in a A15. Autista in ospedale in codice rosso

Pontremoli, 11 aprile 2025 – Caos e disagi sull’A15 Parma La Spezia per l’incendio di un camion accaduto nel pomeriggio di venerdì 11 aprile. L'autista di un tir che stava trasportando ferro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pontremoli in seguito ad un'intossicazione provocata da un incendio che ha coinvolto il camion.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 sul tratto lunigianese dell'autostrada della Cisa, fra i caselli di Pontremoli e Berceto, in direzione Parma. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e mezzi della società che gestisce il tratto autostradale. L'incendio del mezzo pesante ha provocato code e rallentamenti.

La fila ha raggiunto i nove chilometri in direzione La Spezia e i cinque in direzione Parma. Nel tardo pomeriggio, dopo l’intervento di 118, vigili del fuoco, polizia stradale e personale dell’autostrada la situazione è lentamente tornata alla normalità. Ma il tratto è rimasto chiuso per lunghi minuti in entrambe le direzioni.