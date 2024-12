Cinque Terre, tutto pronto per l’illuminazione del presepe di Manarola. Treni speciali per arrivare

La Spezia, 6 dicembre 2024 – Si rinnova lo spettacolo del presepe di Manarola. Cinque Terre protagoniste del Natale con la natività illuminata e, quest’anno, arricchita da una statua colorata dai bambini delle scuole del paese e un’altra raffigurante un soccorso a un escursionista in difficoltà. Sale l’attesa per domenica 8 dicembre quando si accenderanno le luci.

Per l’occasione, su richiesta di Regione Liguria, Trenitalia ha previsto due treni straordinari per le Cinque Terre. Nel dettaglio, si tratta del treno Regionale 94113 con partenza da Genova Brignole alle 13.10 e arrivo a Manarola alle 14.42 (l'arrivo alla Spezia è previsto alle 14.58). Effettuerà fermate intermedie a Genova Nervi, Recco, Santa Margherita Ligure-Portofino, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Sempre lo stesso giorno, il Regionale 94112 farà invece il percorso inverso, partendo dalla Spezia alle 19:00 e fermando a Manarola alle 19.08 per poi ripartire alle 19.15 verso Genova Brignole con arrivo previsto alle 20:54. Effettuerà le stesse fermate intermedie del 94113.

Ecco il ricco programma previsto per l’inaugurazione: dalle 14.30, concerto itinerante della banda ’La Monterossina’, mentre dalle 16 alle 18 ecco l’apertura del mulino storico di Piè de Campu con l’associazione Radici. Dalle 16 alle 18.30, all’oratorio di Manarola si potranno ammirare le mostre fotografiche ’Mario e il suo Presepe’ a cura dell’associazione Presepe di Manarola, e ’Essenze della processione di San Lorenzo’ a cura di Associazione Radici. Il programma prevede poi alle 15.30 il concerto Gospel nella chiesa di San Lorenzo con ’The Smiling Faces Choir’, alle 17.20 la classica fiaccolata del Cai. Poi, dopo il saluto delle autorità, sarà magia, con l’accensione del prese luminoso accompagnato dallo spettacolo pirotecnico. Il presepe sarà poi visitabile tutte le sere, fino all’ultima settimana di gennaio.