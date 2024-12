Natale in Toscana: cosa fare nel fine settimana dell’Immacolata

Firenze, 4 dicembre 2024 - Si accende il Natale in Toscana e sono tanti gli appuntamenti del fine settimana dell’Immacolata.

Firenze

A Firenze si parte il 7 dicembre con videomapping e proiezioni sui monumenti, mentre le classiche accensioni degli alberi di Natale sono fissate per domenica 8 (17,30 Cortile di Michelozzo, Palazzo Vecchio; 18 Piazza del Duomo; 18,30 Piazza della Repubblica; 19,30 Piazzale Michelangelo). Per un Natale all’insegna dell’artigianato locale e solidale, nel weekend del 7 e 8 dicembre la Fierucola dell’Immacolata - la storica mostra mercato organizzata dall’associazione La Fierucola - riempirà Piazza SS. Annunziata di sapori, tradizioni e creatività, con un focus sull’artigianato locale e sulla sostenibilità ambientale (dalle 9 alle 19). Artefacendo, ARTour e ARTour del gusto – Il 7 e l’8 dicembre in piazza dei Ciompi Artefacendomostra mercato di artigianato artistico locale con dimostrazioni dal vivo; dal 13 al 15 dicembre in piazza Strozzi ARTour con l’artigianato artistico e tradizionale toscano, seguito dal 20 al 23 dicembre dai prodotti enogastronomici artigiani di ARTour del Gusto (acquistando in entrambi gli ARTour, sconto per l’ingresso a Palazzo Strozzi). Artefacendo, ARTour e ARTour del gusto sono a cura di CNA Firenze. Dal 7 al 22 dicembre in piazza Santa Maria Novella “CHRISTMArs, il Natale di Ars Manualis”, con 16 casette che accoglieranno altrettanti artigiani con le loro creazioni fatte a mano, a cura di Confartigianato. Sabato 7 dicembre alle 16.30 e domenica 8 dicembre alle 17.30 alla Terrazza Enoteca del primo piano del Mercato Centrale Firenze è previsto un laboratorio per bambini condotto da Kumi Suzuki sulla creazione di origami con la carta natalizia per scrivere la letterina per Babbo Natale. L’evento avrà durata di un’ora e mezzo, finito il quale ci sarà un piccolo rinfresco con le bontà degli artigiani. Il numero massimo di partecipanti è 12 a laboratorio, con età dei bambini, se non accompagnati, di minimo 10 anni. L’evento sarà pubblico a pagamento: 10 euro per bambino, per info e prenotazioni scrivere a [email protected].

A Siena

Tutto pronto a Siena per il “Mercato nel Campo”: in Piazza del Campo a Siena, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre (dalle ore 8.00 alle ore 20.00), si rinnova l’appuntamento con la cultura del gusto e del saper fare. Un lungo weekend all’insegna della bellezza e della tipicità: per tre giorni, 130 espositori proporranno le loro eccellenze nella conchiglia del Campo così come avveniva già nel XIV secolo, al tempo in cui si scriveva il “Costituto Senese”, prima carta costituzionale redatta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare ogni aspetto della vita della città. Ispirandosi così all’idea originaria del mercato medievale, saranno riproposte due grandi aree di vendita, quella alimentare e quella dedicata all’artigianato.

A Pistoia

Il weekend dell'Immacolata si annuncia ricco di iniziative a Pistoia Città del Natale. In entrambi i giorni del fine settimana al Polo Culturale Puccini Gatteschi dalle 10 alle 19 ci sarà il mercatino di Natale “l'intelligenza artigianale trasforma arti e mestieri, conserva cultura e tradizione, non crea bisogni”, un mercatino di prodotti food locali e artigiani con vari intrattenimenti (canto, musica, laboratori per bambini e adulti). Sabato 7 dicembre per i bambini alla Biblioteca San Giorgio (ore 10.30) andrà in scena uno spettacolo di burattini con Paolo Giordano, mentre il Piccolo Teatro Mauro Bolognini | RI-Belli Teatro Ragazzi (ore 16) presenterà “Tuono- Il Mio Vicino Gigante” tratto dal libro “Tuono” di Ulf Stark diretto e interpretato da Andrea Gambuzza. In via Cavour, piazza Gavinana, via Cino da Pistoia (dalle 16.30 alle 18.30) si potrà incontrare il Cromosauro, un gigantesco scheletro di dinosauro di enormi proporzioni che diventa una creatura bizzarra e affascinante, mentre in via degli Orafi e in via Curtatone e Montanara ( stessa ora) il Genio delle bolle incanterà i passanti con il suo spettacolo fatto di bolle giganti, fumanti o infuocate ma anche marchingegni fantastici. Musica a San Jacopo in Castellare (alle 16.30) con (So)niche’24 plays sound as time by ingar zach, in piazza della Sala (ore 17.30) con B&B Biagetti e Bronzini, concerto del duo Federico Biagetti e Daniele “Danny” Bronzini, e a Palazzo de’ Rossi (ore 18) con il concerto dell'Ottetto di ottoni della Filarmonica Borgognoni. Spettacoli musicali ed intrattenimento alla Galleria Nazionale (dalle 17 alle 21). A Palazzo de’ Rossi visita guidata (ore 16.30), alla Biblioteca San Giorgio (ore 17) lettura “Infanzia negata” di Maria Eva Paolini. In Sala Maggiore del Palazzo comunale (alle 17) si terrà la cerimonia di premiazione della VII edizione del Premio letterario Maria Maddalena Morelli “Corilla olimpica” Città di Pistoia. La sera al Teatro Manzoni (ore 20,45 replica il giorno dopo alle 16) andrà in scena Magnifica presenza, spettacolo di Ferzan Ozpetek con Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli e con Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella. Domenica 8 dicembre per tutto il giorno in via Roma si terrà Freemarket, manifestazione commerciale a carattere sperimentale (operatori commerciali settore alimentare e non alimentare). Nel pomeriggio il centro storico si animerà con creature di fantasia e magia. Dalle 16 alle 19 ci sarà la parata itinerante con Minnie, Paperino, Topolino e i fantastici personaggi dei cartoons, in Piazza Gavinana (dalle 17 alle 19) l'artista di strada Aida si muoverà tra fuoco, giocoleria, trampoli, in piazza della Sala (dalle 17 alle 19) Francesco Micheloni, un poliedrico artista prestigiatore specializzato nella magia con le carte da gioco, racconterà storie con la magia. Al Piccolo Teatro Mauro Bolognini (ore 16.30) ci sarà la Lirica in strada con il Gruppo di Accompagnamento della Filarmonica Borgognoni diretto dal Maestro Carlo Cini, alla Galleria Nazionale (dalle 17 alle 19) spettacoli musicali e di intrattenimento. In via Carratica (dalle 17 alle 19.30) passerà l'Avogadro dr Samba, street Band itinerante che utilizza gli strumenti a percussione tipici della Samba brasiliana, mentre in piazza del Duomo (alle 17.30) si terrà il concerto del gruppo di cantanti e musicisti provenienti da diverse formazioni corali che hanno deciso di dar vita ad un Coro Gospel. Alle 18 al Parco di Monteoliveto verrà acceso l'albero di Natale di Montu.

Sansepolcro

Ultimi giorni di lavoro per la quinta Mostra di Arte Presepiale – Città di Sansepolcro, che in soli cinque anni si è ritagliata uno spazio tra le manifestazioni più apprezzate e visitate del centro Italia. Lo testimoniano le 20mila presenze nell’edizione del 2023, le numerose recensioni positive e l’aspettativa che si percepisce nella Città di Piero e in tutto il comprensorio. La mostra, che si svolgerà dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 nella Chiesa di Santa Maria dei Servi e nella ex scuola Luca Pacioli.

Empoli

Per quanto riguarda 'Empoli Città del Natale', il programma di iniziative, eventi e manifestazioni, che ha preso il via il 16 novembre, vedrà un nuovo appuntamento il 7 dicembre alle 17. Palazzo Leggenda addobbato a festa diventa la casa dei più piccoli con letture pomeridiane e laboratori, e alle ore 17 ospiterà il coro delle voci bianche 'I cantori di Burlamacco'. E sono tanti gli appuntamenti nel fine settimana dell'Immacolata anche ad Arezzo Città del Natale.