Il Mercato nel Campo. Tre giorni in Piazza con oltre 120 espositori

Un ritorno al Medioevo, a quel mercato che nel 1300, si apriva a produttori del contado, allevatori e artigiani. Ma adagiato sul presente, in una combinazione di tradizioni e novità: per la prima volta, il Mercato nel Campo, durerà tre giorni, dal venerdì alla domenica (dalle 8 alle 20), per soddisfare il più possibile i desideri dei senesi e dei turisti, in vista del Natale. "Questo Mercato, che fa memoria – ha detto l’assessore al turismo e alle attività produttive, Vanna Giunti – è sempre di grande richiamo: anche quest’anno proporrà eccellenze enogastronomiche e artigianali, una serie di eventi organizzati dai cat di Confcommercio e Confesercenti e appuntamenti all’insegna dell’inclusività (uno spazio sarà dedicato alle associazioni della Consulta della disabilità del Comune, per la vendita di panettoni solidali. Sarà anche allestito un punto di Facilitazione digitale ndr). Grazie anche a Camera di Commercio, per il sostanziale contributo. Avendo Siena tanti luoghi e piazze bellissime, possiamo pensare a un’estensione dei mercatini natalizi, in generale".

Saranno 88 gli espositori dell’agroalimentare, 40 dell’artigianato, provenienti per la maggior parte da Siena e provincia, ma anche dal resto d’Italia: la Conchiglia profumerà di tartufo, cioccolato, salumi, formaggi, dolci tipici e liquori, tra produzioni alla riscoperta di tradizioni e saperi.

"Per questa 17ma edizione – ha affermato Elena Lapadula, Cat Confcommercio –, abbiamo tenuto conto delle istanze degli operatori e del loro benessere: alcuni torneranno, altri sono nuovi. Le casette saranno più adeguate al clima". "Abbiamo pensato di allungare la durata del Mercato – ha aggiunto Monica Ciacci, Confesercenti –, per dare a tutti la possibilità di partecipare. Ogni casina ospiterà un solo espositore, non due, per andare incontro alle esigenze dei commercianti". Venerdì, dalle 16 alle 18, nel gazebo allestito sotto Palazzo pubblico, per i bambini, ci sarà, con la collaborazione di Coldiretti, ‘Ortolandia-Il laboratorio dell’orto’, un divertente viaggio alla scoperta dell’origine del cibo (l’invito è di portare un cartoncino delle uova vuoto).

Alle 17 nell’Entrone ecco ‘Tutti in carrozza-Il treno delle Contrade’: i piccoli potranno disegnare insieme alle illustratrici Caterina Manganelli e Marianna Gepponi. Alle 18, nell’Archivio di Stato, l’esperienza sensoriale ‘Archivio a parfum’, (dalle 19 alle 23 aperta la mostra ispirata al tema dei dolci senesi). Sabato alle 12, in collaborazione con Ciripanf, nel gazebo in Piazza, l’incontro ‘Storia e sapori dei dolci tradizionali di Siena’. Alle 17, grazie a Il Galeone avrà luogo ‘Creazioni Preziose: scopriamo come nasce un gioiello’. Alle 18 sarà presentato il fumetto noir digitale ‘Tosca e il Dott. Lupo’. Domenica alle 11,30, nel gazebo, in collaborazione con la scuola di Fumetto di Siena, un laboratorio per bambini. Alle 15,30 nuovo appuntamento con Coripanf: ‘La dolce strada delle Igp senesi’.