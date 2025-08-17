Porto Venere, torna la festa della Madonna Bianca

Torna oggi a Porto Venere ogni anno, la festività della “Madonna Bianca” che culminerà con la tradizionale processione alle 21 dal borgo fino alla località “Arenella”. E’ stato predisposto uno speciale piano di protezione civile con modifiche della viabilità locale. Questi i provvedimenti assunti: dalle 19.30 e alle 22.30 divieto di transito per tutti i veicoli lungo la strada SP530 (“Napoleonica”) dall’intersezione con Via Libertà (ingresso delle Grazie) fino all’intersezione con Via Garibaldi (Cavo), transito consentito a mezzi di servizio, bus di linea, veicoli in transito con direzione Porto Venere - La Spezia (in uscita), veicoli di residenti. Dalle 20.30 e alle 22.30 il divieto di transito per tutti i veicoli in Via Garibaldi e in Via Olivo, quest’ultima da Piazza Bastreri e fino alla località Arenella compresa. In Via Garibaldi e nel primo tratto di Via Olivo saranno soppresse temporanea le fermate bus Atc ad eccezione del “Girobus”, verrà istituita la fermata straordinaria per i bus in località Arenella. I mezzi Atc effettueranno corse suppletive straordinarie. È possibile raggiungere Porto Venere anche via mare: il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti ha messo a disposizione numerose corse speciali con partenze da Viareggio, Marina di Carrara; Lerici, La Spezia, Cadimare, Fezzano, Le Grazie; Monterosso e Levanto.