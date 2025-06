Festival ’Altre voci dal mare’: "La parola d’ordine è cura". Teatro, arte e incontri d’autore

Teatro, arte, incontri d’autore, radio, concerti, laboratori, letture animate e passeggiate letterarie. Tutto questo è ‘Altre voci dal mare Festival’, un progetto realizzato dal Comune di Porto Venere, con il contributo della Fondazione Carispezia, oltre che di Snam, La Libellula e l’associazione ’Crescere insieme con la musica’, e con il supporto della Direzione regionale Musei Liguria, la Villa del Varignano, il Conservatorio Puccini, il liceo musicale Cardarelli, La Nave di Carta, Il Cantiere della Memoria e la Asl.

Un proficuo partenariato che propone eventi culturali nel borgo di Porto Venere e nelle frazioni delle Grazie e Fezzano, da sabato al 21 settembre. "Abbiamo cercato di costruire un progetto partecipato che coinvolgesse il pubblico – racconta Francesca Sturlese, sindaco di Porto Venere – organizzando appuntamenti di vario tipo per soddisfare tutti (o quasi) i gusti e tutte le fasce d’età. Un programma che verrà comunicato nei dettagli prevalentemente sui media e i profili social del festival, riducendo, nel rispetto dell’ambiente, la comunicazione cartacea. Faranno eccezione i programmi stampati su carta riciclata piantabile contenente semi che, terminato il loro ruolo, potranno essere interrati e far fiorire cultura". Natura, territorio e cultura: un dialogo a più voci per parlare di cura, filo conduttore che tesse la trama della rassegna. Cura: una parola immensa e profonda come il mare. Cura e mare, quattro lettere che aprono porte su mondi senza confini. "La cura è un argomento che riguarda tutti. È la qualità essenziale dell’esistenza"dice Claudia Massi. E, prendendo in prestito le parole di Cristina dell’Acqua, scrittrice ospite di ‘Altre voci dal mare’, aggiunge: "Cura è una parola nevralgica, coincide con un modo di essere, uno stile di vita che ci spalanca agli altri". La rassegna culturale inizierà dopodomani, in occasione della Festa della musica con un risveglio musicale sulle note della violoncellista Emma Biglioli in spiaggetta a Porto Venere alle 7. L’orchestra di chitarre Suzuki porterà giovani note nel borgo di Porto Venere alla mattina e alle Grazie al pomeriggio (Villa del Varignano, Cantiere e Sala Olivetani) mentre il fantastico duo formato da Dario Maraviglia e Sofia Borraccino, allievi del Puccini, si esibirà alle 11 nell’antica cisterna romana. Giovedì 10 luglio inizierà il ciclo degli incontri d’autore, cuore del festival, con diversi ospiti: Laura Campanello, Tiziana Cecchinelli, Cristina Dell’Acqua, Emiliano Cribari, Giada Lonati, Duccio Demetrio, Roberto Scanarotti e Maria Torre.

Marco Magi