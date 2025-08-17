Il ragazzo della curva B in piazza. Una grande festa anni ’80 con Nino

Celebrare gli oltre 40 anni di straordinaria carriera con una grande festa anni ‘80, attraverso i brani entrati nel cuore di più generazioni come ‘A’ Discoteca’, inno nelle discoteche italiane negli anni ‘80, ‘Popcorn e Patatine’ pezzo che ha accompagnato l’omonimo film e racconta la bellezza di un amore spensierato, ‘Maledetto Treno’ un brano toccante dal testo commovente e tante altre hit, senza dimenticare ‘Napoli’, recentemente diventato ufficialmente l’inno della squadra azzurra. Nino D’Angelo, il ‘ragazzo della curva B’ sarà il protagonista dello straordinario concerto programmato per stasera, a partire dalle 21.30, sul palco di piazza Europa.

La carriera di Nino D’Angelo è stata segnata da una vasta produzione artistica e dalla sua versatilità come cantante, attore e musicista. Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’oro per le musiche del film musical ‘Tano da morire’ di Roberta Torre, co-conduttore del DopoFestival nel 1998, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli e un concerto al Teatro Real San Carlo per omaggiare Sergio Bruni. Sono solo alcuni dei momenti salienti di una carriera iniziata nel 1976 e che da allora ha visto Nino D’Angelo diventare uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica. Tra i momenti più emozionanti della sua vita, il murales tributo dell’artista Jorit a San Pietro a Patierno, commissionato dagli stessi abitanti del quartiere napoletano dove è nato, come omaggio per essere sempre stato vicino al popolo con le sue opere.

L’evento è organizzato da Ad Eventi in collaborazione con La Spezia Estate Festival e Comune della Spezia. Biglietti in vendita online sulle piattaforme Vivaticket e Ticketone, oltre che acquistabili direttamente al botteghino dalle 18. Infoline 0187 648366.

Marco Magi