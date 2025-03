"No al libro sulla guerra russo-ucraina"

E’ polemica per la presentazione, sabato 29 marzo alle biblioteca Beghi (alle 17.30), del libro ‘Le vere cause del conflitto russo-ucraino’ (pubblicato da Visione Editore): il testo contiene le riflessioni del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e degli studiosi delle scienze storiche e filosofiche russe Eduard Popov e Kirill Ševcenko e l’ambasciatore György Varga, sulla genesi dell’attuale conflitto, ovvero che la rottura tra i due popoli sia la conseguenza "di un progetto artificiale, frutto delle aspirazioni egemoniche dell’Occidente guidato da Stati Uniti e Nato".

"Non possiamo accettare che nel nostro Paese si continuino a tenere eventi dedicati alla propaganda filorussa – dichiara Fabrizio Benzoni, deputato di Azione (nella foto) – Un appuntamento che si terrà in una biblioteca civica, promosso anche dall’associazione Vento dell’Est, da tempo attiva nell’amplificare la propaganda russa. Chiediamo che la concessione di uno spazio pubblico sia negata, sia per una corretta informazione nei confronti dei cittadini italiani, sia alla luce dei recenti attacchi da parte del governo russo nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un’offesa all’Italia intollerabile. Azione continuerà segnalare tutti i tentativi di una narrazione distorta e manipolata, chiedendo alle istituzioni di intervenire tempestivamente".

Analoga richiesta arriva da Antonella Franciosi (Italia Viva La Spezia). "Non si può concedere uno spazio pubblico come la Beghi alla presentazione di un libro che pensa di poterci rifilare come verità riflessioni propagandistiche".