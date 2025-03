It Alert, test nello Spezzino: messaggi sugli smartphone, quando arrivano e cosa c’è scritto

La Spezia, 30 marzo 2025 – Ad aprile in Liguria un nuovo test del sistema di allarme pubblico nazionale per il rischio di incidente industriale rilevante in uno stabilimento soggetto alla Direttiva Seveso. Si tratta dell’It Alert, il messaggio che arriva su tutti gli smartphone in una certa area

SI tratta del Gnl di Panigaglia a Portovenere. Un test simile ci sarà prima in Romagna (il 1° aprile alle 10 a Rimini) per il Marig Esplosivi Industriali.

Mercoledì 9 aprile alle 9,30 sarà la volta della Liguria con l’impianto Gnl di Panigaglia che interesserà l’area circostante di 2 chilometri di raggio.

"I test su rischi e scenari specifici – si legge sul sito dell’It Alert – permettono di individuare i parametri da ottimizzare per migliorare l’efficacia del sistema di allarme pubblico. Inoltre, testare periodicamente IT-alert è fondamentale per garantire che, in caso di un’emergenza reale, i messaggi di allerta vengano trasmessi correttamente dalle celle telefoniche e ricevuti sui dispositivi nelle zone a rischio”.

Il messaggio che arriverà sui telefonini

Il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente:

"TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”

Chi si troverà nelle aree interessate al momento dei test potrà compilare il questionario su www.it-alert.gov.it per aiutare a migliorare il servizio, anche nel caso in cui non riceva il messaggio.

Cosa è un “incidente rilevante”

Per "incidente rilevante" si intende un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento industriale classificato a rischio di incidente rilevante, che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Per esempio, lo scorso 9 dicembre quando ci fu l’esplosione all’impianto Eni di Calenzano il sistema It ALert entrò in funzione e nell’area tra Firenze e Prato migliaia di persone ricevettero il messaggio con l’avviso del disastro e le istruzioni da seguire.