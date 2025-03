Protezione civile, nuovo piano. Droni e barriere anti alluvione: "Tecnologie per la sicurezza"

Approvato a Monsummano il nuovo piano di protezione civile. La promozione è avvenuta durante l’ultima seduta di febbraio del consiglio comunale. Intanto, il Comune fa sapere che saranno fatti incontri sul territorio e nelle frazioni per illustrare il nuovo piano e che alle scuole è già stato fornito. Il piano è disponibile sia in biblioteca che online sul sito del Comune di Monsummano all‘indirizzo https://protezionecivile.comune.monsummano-terme.pt.it dove è possibile, inoltre, consultare la cartografia tematica allegata al Piano stesso e le principali norme di autoprotezione destinate alla cittadinanza. L’amministrazione dal canto suo raccomanda "di prenderne visione, prendendo contatti con la nostra Protezione Civile per qualsiasi dubbio o chiarimento".

Insieme al Piano sono stati attivati diversi strumenti di informazione e comunicazione, cui ogni cittadino può iscriversi. Tra questi vi è il Sac, sistema di allerta comunale Alert System che serve a informare la popolazione circa le criticità rinvenibili sul territorio comunale direttamente sul telefono e dalla apposita applicazione. Inoltre vi sono diversi canali di comunicazione veloce come ad esempio il canale whatsapp, Telegram, X (ex Twitter) e YouTube. La Protezione Civile comunale è inoltre raggiungibile allo 0572 959223 ed alla e-mail: [email protected].

"Una sezione del Piano è dedicata ai soggetti fragili – fanno sapere dal Comune di Monsummano – verso i quali il sito di protezione civile è stato reso inclusivo e munito di apposita modulistica per segnalare le rispettive esigenze. Altre iniziative saranno comunicate per informare la popolazione circa la portata e la valenza del Piano stesso, per tanto, raccomandiamo di restare aggiornati mediante i canali suggeriti". Soddisfatto del lavoro svolto l’assessore competente Arcangelo Crisci (nella foto): "Apparati tecnologicamente avanzati che spaziano dagli strumenti satellitari ad un mezzo quattro per quattro munito di generatore d‘emergenza, dalle barriere anti alluvione ai droni con ottiche specializzate, fino al dispiegamento di apposite stazioni metereologiche ed impianti di allerta precoce, sono stati reperiti a costo zero per la nostra cittadinanza".

Arianna Fisicaro