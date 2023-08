Ondata di maltempo in Liguria: allagamenti alla Spezia. Caduti oltre 1500 fulmini

La Spezia, 28 agosto 2023 – Danni per maltempo in Liguria. Molti i disagi in tutta la regione, in particolar modo Genova e provincia. Questa mattina, 28 agosto, attorno alle 10.30, un forte temporale ha colpito anche La Spezia causando allagamenti in diverse zone della città. In particolare via Chiodo si è trasformato in un fiume per almeno un'ora.

Colti di sorpresa le decine di turisti stranieri presenti in città - oggi due le navi da crociera in porto - e i cittadini che volevano usufruire del trasporto pubblico. In azione un tecnico del Comune della Spezia che ha stappato i tombini, ostruiti dalle foglie, permettendo il deflusso dell'acqua.

Allagamenti segnalati anche a Marinella di Sarzana sulla strada litoranea, fino al confine con la Toscana. Vigili del Fuoco del comando provinciale impegnati tra le Cinque Terre e la Val di Vara, da Pignone a Monterosso, fino a Brugnato e Carro liberare le strade dalle piante cadute e da locali smottamenti.

Nella serata di ieri i fulmini hanno provocato due incendi. Uno a a Tavarone di Maissana, dove un fulmine ha colpito il tetto di un'abitazione e, probabilmente attraverso la linea dell'antenna televisiva, interessato l'impianto elettrico e un materasso. Nel secondo caso è stata una zona boschiva nei dintorni di Bolano a prendere fuoco. In entrambi i casi i roghi sono stati domati prontamente.

Senza sosta il lavoro dei Vigili del fuoco impegnati a togliere acqua da scantinati, liberare strade da alberi caduti e mettere in sicurezza oggetti pericolanti. Uno sforzo straordinario iniziato ieri pomeriggio che potrebbe dover protrarsi anche oggi. Arpal ha infatti annunciato che oggi persiste il rinforzo dei venti settentrionali rafficati fino a burrasca forte sul Centro-Ponente e fino a burrasca sul Levante. Per quanto riguarda le condizioni meteo marine, è previsto un deciso aumento del moto ondoso fino ad agitato con possibili mareggiate intense dal tardo pomeriggio.

"Ancora una volta si è dimostrata la capacita' di previsione del nostro centro meteo. Nel complesso ci aspettiamo fenomeni sulla regione fino a stasera, soprattutto sul centro levante". Cosi' il presidente della Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa in protezione civile dopo il nubifragio che nella notte ha colpito Genova e il centro della Liguria. "Ci aspettiamo ancora un abbassamento delle temperature, cosi' come il picco della mareggiata.

Ma se nessuno dei sindaci ci ha chiamato, al netto di disagi e allagamenti, sia il territorio, sia l'intervento veloce di vigili del fuoco e protezione civile hanno decisamente mitigato l'impatto e la perturbazione e' transitata. Non dico per scaramanzia che il peggio è passato". L'assessore regionale alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha spiegato che "su Genova abbiamo avuto un picco sulle 24 ore di 230 mm di pioggia. Il messaggio che non va abbassata la guardia credo sia passato: quanto accaduto ieri di notte, fosse accaduto di giorno, ci avrebbe creato problemi in piu'. La tenuta dei corsi d'acqua e' stata importante, anche se e' vero che partivamo praticamente da zero".

Il sindaco Marco Bucci ha spiegato che i "sottopassi chiusi per allagamenti sono stati tutti riaperti. Sono state 400 le telefonate al numero verde". Per Arpal, ci sono state 6300 fulminazioni su tutta la Liguria e oltre 1500 solo sullo Spezzino stamane. Intanto e' confermata la chiusura dell'allerta arancione alle 15. Sara' gialla fino a mezzanotte.