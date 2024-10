Maltempo Liguria in diretta, fino a 97 mm di pioggia in un’ora. Allagamenti e frane a Genova

09:17

Cumuli di 100 mm in un'ora a Campo Ligure

Continua a piovere tra il savonese e il ponente genovese, in particolare sull'entroterra. Sono caduti 97 mm in un'ora a Campo Ligure e 81, sempre in un'ora, a Rossiglione. Al momento il temporale si sta spostando verso nord est ed è in fase di attenuazione, ma sta per transitare sulla regione il fronte perturbato, in movimento da ovest verso est, che insisterà soprattutto su centro e levante della Liguria. Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità.