Lerici riconfermata Bandiera Verde Pediatrica, l'unica nella provincia

Lerici, 6 giugno 2025 - Il Comune di Lerici è stato nuovamente insignito della Bandiera Verde Pediatrica 2025, prestigioso riconoscimento assegnato da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri coordinati dal dottor Italo Farnetani alle località marine che offrono servizi e caratteristiche ideali per le vacanze delle famiglie con bambini. Lerici si conferma così tra le 140 in Italia e le quattro località liguri premiate quest’anno, insieme a Finale Ligure, Lavagna e Noli, grazie alla qualità delle sue spiagge, alla sicurezza delle acque e all’attenzione verso i più piccoli. I criteri da soddisfare per l’assegnazione della Bandiera Verde Pediatrica sono ben circostanziati e includono: spiagge di sabbia con ampi spazi per il gioco; fondali bassi e sicuri vicino alla riva; presenza di bagnini e assistenza in spiaggia e servizi dedicati alle famiglie, come aree ombreggiate, giochi, ristoranti e strutture accessibili. Il sindaco di Lerici ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento: “Essere nuovamente premiati con la Bandiera Verde Pediatrica è motivo di orgoglio per la nostra comunità – dichiara Leonardo Paoletti – . Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno costante nel garantire un ambiente sicuro e accogliente per le famiglie e i bambini che scelgono Lerici come meta delle loro vacanze”.

La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi si terrà il 12 luglio a San Salvo (Chieti), in collaborazione con l’amministrazione comunale locale. “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, che premia il lavoro quotidiano dell’amministrazione nel garantire a bambini e famiglie un ambiente sicuro, accogliente e a misura di infanzia – commenta Laura Toracca, assessore alle politiche infantili del Comune di Lerici – . La Bandiera Verde Pediatrica non è solo un simbolo, ma un impegno concreto verso politiche che mettano i più piccoli al centro della nostra idea di comunità e turismo sostenibile. Lerici è un luogo dove i bambini possono crescere, esplorare e divertirsi in libertà”.

Nel corso della stagione estiva sono numerosissimi anche gli eventi dedicati ai più piccoli come i laboratori open air in collaborazione con Abygaille, o le letture pensate per la fascia dei giovanissimi incluse in LibrAria Kids, come ad esempio il 24 giugno alle 18 in largo Tarabotto, l’evento dedicato ai 50 anni della Pimpa, storico personaggio creato da Altan; o ancora la rievocazione storica santerenzina della Tana dei turchi nella versione bambini fissata per l’11 luglio in piazza Brusacà alle 21.

“Questo impegno va nella direzione di dedicare attenzione e risorse al mondo delle famiglie – conclude Toracca – , che sono uno dei nostri principali target turistici e stiamo lavorando per creare servizi alle persone sempre più vicini e funzionali alle crescenti esigenze delle famiglie come baby sitter o intrattenimenti pomeridiani e serali per consentire ai genitori di fruire di attività proposte su territorio; abbiamo numerosissimi campus estivi settimanali organizzati sia dall’amministrazione comunale che dalle associazioni del territorio ed un cinema sotto le stelle che programma cartelloni anche dedicati ai piccoli. Un’offerta completa che ci ha portato a conquistare il prezioso vessillo”.