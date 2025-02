L’emergenza maltempo. Un’altra frana a Corniglia

Il maltempo non risparmia neppure le Cinque Terre. Le numerose piogge degli ultimi giorni rischiano di causar e danni e disagi anche in riviera. A Corniglia, la chiusura per frana della sp30 – unica strada da e per il borgo rivierasco – di fatto rende il paese raggiungibile solo col treno o via mare. La strada provinciale resterà chiusa per alcuni giorni, sino alla messa in sicurezza: a creare apprensione, il movimento di un vasto fronte franoso di scarpata che solo in parte è arrivato al tracciato stradale, ma che con carichi importanti ora grava sopra la carreggiata. I tecnici della Provincia stimano in due giorni il tempo necessario per la riapertura della strada; nel frattempo ieri mattina in via Veneto si è tenuta una riunione ad hoc per la valutazione del progetto inerente l’intervento definitivo, finanziato dalla Regione con 630mila euro e in corso di redazione "La situazione meteo dell’altra notte ha evidenziato, lungo le nostre strade provinciali, alcune criticità su cui erano in corso già dei programmi di messa in sicurezza – spiega il presidente Pierluigi Peracchini –. Abbiamo attivato tutte le risorse possibili per fare fronte alle situazioni emergenziali e Corniglia è ovviamente la priorità, perché c’è una frazione isolata".

A seguito della chiusura della strada – lo scorso anno già chiusa a causa di uno smottamento – il servizio di emergenza 118 sarà operativo H24, con un’ambulanza fissa a Corniglia. Anche i sentieri delle Cinque terre non hanno retto al peso delle precipitazioni di questi giorni. L’altro ieri si è verificato il crollo di un muro a secco in località Macereto, lungo il sentiero Verde Azzurro, nel tratto tra Vernazza e Corniglia. A causa dell’accaduto, la percorribilità del sentiero risulta compromessa. Il crollo è stato tempestivamente segnalato dagli operatori del Parco, e dall’ente di Manarola al Comune di Vernazza, per l’emissione dell’ordinanza di chiusura.

mat.mar.