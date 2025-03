’Le nuove sfide della paternità’. Dibattito al Dialma Ruggiero

‘Le nuove sfide della paternità’ è il titolo dell’evento gratuito, in programma martedì 25 marzo, nell’auditorium del centro Dialma Ruggiero, organizzato dal Centro per le Famiglie della Spezia, un servizio rivolto alla cittadinanza per sostenere le famiglie nel loro ruolo sociale, educativo e di cura in tutte le fasi evolutive della vita famigliare coordinato dai Servizi Sociali del Comune della Spezia. Si inizia alle 16 (e si chiude alle 19.30), con la formazione accreditata sui disturbi affettivi perinatali paterni, tenuta dal professor Franco Baldoni (questo segmento è riservato agli operatori del settore e prevede il riconoscimento di crediti per gli ordini delle professioni sanitarie e degli assistenti sociali). Poi, alle 17.30, ecco la proiezione aperta al pubblico del docufilm di Jeffrey Zani ‘Papà ha bruciato i biscotti’ (per i genitori che vorranno assistere alla proiezione, sarà disponibile uno spazio gioco gratuito per i bambini a numero chiuso nella sala adiacente l’auditorium). Si tratta di un documentario sulle sfide dei padri di oggi. Infine, alle 18.30, è previsto un dibattito con il regista Jeffrey Zani e Baldoni, che saranno a disposizione del pubblico per riflettere sul ruolo paterno. La formazione e il servizio babysitting richiedono l’iscrizione obbligatoria. La prenotazione per la proiezione e il dibattito è consigliata e questi sono i contatti: allo 0187 023994, via Whatsapp al 329 2616515 o all’email [email protected].