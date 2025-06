Lavori sotto osservazione: "Sarzana cambia volto. Ritardi? Per il maltempo"

"La realizzazione della nuova passeggiata a mare di Marinella, rappresenta un risultato straordinario per tutta la nostra comunità". Dopo le recenti critiche per i ritardi nell’esecuzione dei lavori, l’amministrazione comunale di Sarzana incassa ora il sostegno dei segretari comunali e della Val di Magra delle formazioni politiche a sostegno della giunta Ponzanelli (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati). Il tema è proprio l’iter di un’opera "che la nostra frazione marina non aveva mai avuto – dicono Massimo Cattoni, Stefano Vinchesi, Roberta Pompei e Giacomo Battistini – attesa da tanto tempo e prevista nel programma con cui ci siamo presentati agli elettori due anni fa". Un cantiere complesso "che l’Amministrazione comunale sta affrontando con la coerenza di una visione chiara del futuro di Sarzana". Da qui l’appello alle forze di opposizione "a un approccio costruttivo" nell’interesse della città.

"Ogni cantiere comporta inevitabilmente dei disagi che sono necessari quanto proporzionali al valore delle opere che portano: ricchezza, sicurezza, benessere e sviluppo per tutta la comunità". Nel mirino quindi le recenti accuse alla giunta per i ritardi "dovuti al maltempo, come nel caso del nuovo ponte di via Falcinello" (che hanno portato alla protesta dei residenti) o "sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza, stabilite da chi ha le competenze tecniche per farlo e non certo dalla politica: criticare in questo caso è indice della rinuncia a qualsiasi cultura di governo e di una totale assenza di visione". Il nuovo ponte in via Falcinello "finalmente sicuro, metterà in sicurezza interi quartieri e il centro storico" mentre la nuova passerella collegherà "via Luperi al centro, già in costruzione e ben visibile. Un altro ponte libererà via Paradiso da decenni di difficoltà di viabilità". Riguardo a Marinella, si tratta di "interventi per 15 milioni grazie al Pinqua, la novità della passeggiata già visibile e in fase di completamento, la nuova scuola, i lavori sulla via XXI Luglio, e molto altro ancora. Sarzana sta cambiando e la nuova passeggiata a mare è il simbolo perfetto di questo cambiamento: un’opera attesa, necessaria, che ha richiesto sacrifici nelle settimane dei lavori. Conosciamo le difficoltà, ma crediamo nel valore del lavoro, nella concretezza dei risultati e nella responsabilità verso i nostri concittadini".