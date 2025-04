L’aumento delle temperature minaccia la Terra

Tutti sappiamo che qualcosa sta succedendo al nostro pianeta: il riscaldamento globale, fenomeno climatico che provoca l’aumento della temperatura e, se non lo contrastiamo, le conseguenze potrebbero essere gravi. Tra queste: l’innalzamento delle temperature medie, la diminuzione della disponibilità d’acqua con difficoltà nel settore agricolo e, soprattutto, il crescente rischio di siccità e perdita di biodiversità. Ma c’è un fenomeno ancora più evidente, che si sta già verificando in tutto il mondo: l’aumento degli eventi climatici estremi. Secondo l’Osservatorio Città Clima di Legambiente, sono stati registrati nel 2024 oltre 350 eventi climatici estremi. Tra le città maggiormente colpite Roma, Milano, Fiumicino, Palermo e Prato. Gli esperti prevedono che, entro il 2050, la temperatura della Terra potrebbe aumentare di 1,5 °C. È necessario ridurre drasticamente le emissioni di CO2. Per farlo, ognuno di noi può contribuire con piccoli gesti. Ad esempio, possiamo diminuire gli spostamenti in auto, preferendo camminare o usare i mezzi pubblici. Possiamo riciclare correttamente i rifiuti domestici e scegliere di acquistare in negozi di prodotti alla spina, portando i nostri contenitori invece di comprare imballaggi usa e getta. Molte persone credono che queste abitudini siano scomode e poco utili, ma non è così. Ogni piccolo gesto, se compiuto da tutti, è fondamentale per ridurre il riscaldamento globale.