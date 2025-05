"La Stazione Centrale presa d’assalto da turisti. Rischi per la sicurezza"

Non solo alla Cinque Terre: anche la stazione La Spezia Centrale nel corso del recente doppio ponte festivo, ha subito una pressione notevole da parte dei viaggiatori (nella foto d’archivio). Così non sono passate inosservate le scene di binari strapieni di viaggiatori e i treni al limite della capacità. Il tutto in attesa del via libera al nuovo binario adibito alle Cinque Terre Express in corso di realizzazione alla stazione di Migliarina, che sgraverebbe la Stazione Centrale di una gran mole di lavoro. Argomento finito sul tavolo della giunta con l’interpellenza del consigliere comunale del Pd Marco Raffaelli. "Con l’apertura della stagione primaverile ed alle porte di quella estiva – dice Raffaelli – sono nuovamente aumentati i flussi di utenti del trasporto ferroviario alla Stazione Centrale, letteralmente presa d’assalto ed al limite delle capacità". A prova di questo Raffaelli cita le "testimonoanze di cittadini e immagini che evidenziano le inaccettabili condizioni in cui le persone attendono il passaggio dei treni, ammassate e stipate sui binari e negli spazi della stazione, molte volte impossibilitate addirittura ad usufruirne, a causa dell’assenza di posto fisico sul mezzo".

Una situazione che "causa potenziali e seri rischi sotto i profili della sicurezza delle persone e dell’ordine pubblico e portano a riflessioni sulla qualità del servizio che viene erogato ai cittadini - residenti nel Comune della Spezia e non - ed ai turisti". Da qui la richiesta al sindaco di "attivarsi nei confronti degli enti che hanno diretta responsabilità sulla sicurezza delle persone che accedono alla stazione centrale, nonché sulle condizioni di ordine pubblico in essa, perchè vengano garantite condizioni di maggior sicurezza, ordine pubblico e offerto un servizio di trasporto ferroviario di maggior qualità".