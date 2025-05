La Spezia, Casapound: “Saremo in piazza Garibaldi e non accetteremo altri divieti”

La Spezia, 13 maggio 2025 - “Abbiamo comunicato alla Questura della Spezia che sarà in piazza Garibaldi, invece che piazza Brin, il nuovo appuntamento e non accetteremo ulteriori divieti”. Casapound Italia rilancia così, in una nota, la manifestazione 'Per la Remigrazione - Per l’Europa potenza', in programma sabato 17 maggio alla Spezia, inizialmente respinta per la concomitanza di una festa dedicata ai bambini nella stessa piazza del quartiere Umbertino scelto dall'organizzazione di estrema destra. “La nostra iniziativa è stata preavvisata con settimane di anticipo – proseguono da Casapound – , il fatto che ora una piazza già occupata sia concessa a un'altra associazione è assurdo e non può essere questo escamotage a ledere la nostra libertà di scendere in piazza. Se si vogliono realmente evitare problemi di ordine pubblico, non siano autorizzate contromanifestazioni che hanno il chiaro scopo di contestare e impedire un'iniziativa legittima e preavvisata da tempo”.

Partiti di sinistra, sindacati, associazioni civiche e Comitato unitario della Resistenza hanno infatti già fatto sapere che terranno un proprio corteo, 'La Spezia. Insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza', che partirà dal Parco del Due Giugno, un tempo sede di una caserma dove vennero internati e torturati gli oppositori alla Repubblica sociale italiana, e sfilerà in città fino al monumento alla Resistenza ai giardini pubblici per poi terminare in piazza Europa.

“Per manifestare unitariamente e pacificamente la natura democratica e costituzionale della Spezia, incentrata sui valori della solidarietà, della partecipazione, della tolleranza, della giustizia sociale e della pace”. Nei prossimi giorni si terrà un tavolo tecnico per analizzare la situazione per concordare il tutto, considerando comunque che le manifestazioni si terranno in luoghi e direttrici differenti.