Un sabato di piazza. Presentati in prefettura i percorsi di Casapound e Comitato Resistenza

Due manifestazioni a poche centinaia di metri di distanza. Sul tavolo del comitato per l’ordine pubblico e sicurezza convocato ieri in Prefettura sono state presentati i due programmi per la giornata di sabato che dovranno essere esaminati per mettere a punto un accurato piano di monitoraggio oltre che della viabilità e chiusura delle strade. Da una parte Casapound che ha tempo ha annunciato l’organizzazione dell’iniziativa “Defend Europe“ dapprima fissata in piazza Brin. Soluzione poi rivista considerata la concomitanza di una manifestazione dedicata ai bambini. La scelta degli organizzatori di Casapound quindi si è spostata in piazza Garibaldi. Il tema dell’iniziativa è legato all’immigrazione, risolvibile secondo il movimento "con la remigrazione degli immigrati irregolari presenti sul territorio". La contro manifestazione è stata presentata dal comitato provinciale unitario della Resistenza raccogliendo la sollecitazione di molte associazioni e forze politiche ha messo a punto il programma di sabato che inizierà la mattina con la deposizione dei fiori a tutte le lapidi ai caduti partigiani presenti nel territorio cittadino alla presenza dei copresidente del comitato Egidio Banti, Paolo Galantini e Giorgio Pagano. Prima dell’inizio della manifestazione una delegazione deporrà fiori alla lapide ai caduti partigiani in piazza Brin. Alle 16 inizierà il corteo dal titolo “La Spezia insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza“ . Il corteo, come è stato comunicato agli organi competenti, partirà alle 16 dal Parco 2 giugno. Un luogo simbolo della Resistenza da dove tanti spezzini sono stati deportati nei campi di concentramento nazisti. Dopo la sosta al monumento alla Resistenza ai giardini pubblici l’arrivo in piazza Europa. Il comitato provinciale unitario della Resistenza ha invitato a partecipare tutti i sindaci dei Comuni della Provincia medaglia d’oro al valor militare, le organizzazioni sindacali, associazioni della società civile, forze politiche democratiche oltre naturalmente i cittadini. "Per manifestare – spiegano – unitariamente e pacificamente la natura democratica e costituzionale della Spezia, incentrata sui valori della solidarietà, della partecipazione, della tolleranza, della giustizia sociale e della pace".

Massimo Merluzzi